Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 тра, 2026 08:01
candidat написав:
Приобретаю обычно трехлетние. Никогда отсутствие не встречал.
Что интересно, на аукционе их было целый вагон, но спрос в 10 раз меньше предложения. Теперь морочат голову своим отсутствием наличия.
Ну з такою низькою дохідністю очевидно, що вона була потрібна далеко не всім дилерам первинного ринку, або не в таких об'ємах, як була пропозиція. Логіка зрозуміла: краще почекати до осені-зими, а там, може, випустять нові, більш дохідні трьохрічки.
Ну і можна замість 9024 взяти 8992 - як варіант. Вони ще й недавно після виплати купону, то можна більше взяти.
Додано: Вів 05 тра, 2026 10:31
Есть особые предпосылки для увеличения ставки? НБУ ещё с прошлого года учётную ставку грозится понижать, а вместе с ней снижается всё. Один раз даже успел снизить.
Наверное, снизили бы ещё, если б не эта ситуация с нефтью и подорожанием всего. После этого ставки даже немного выросли. Было же уже под 16,55% максимум, а появились под 16,75%. Вроде цена на топливо перестала расти так стремительно. Если всё устаканится, НБУ опять возьмётся за понижение ставок.
На 8992 в Привате ставка ниже на 0,1%. Т.е. каждая облигация дороже на 2 грн с копейками. Меньше выгоды.
В Сенсе есть 8968 тоже под 16,75%. Может, ее. Но она на три месяца короче. А стращают в долгосрочной перспективе снижением ставок с рекомендациями столбить ставки на сроки побольше.
Додано: Вів 05 тра, 2026 14:30
won
Ви так раділи що в Дії тепер бере Газбанк 0,2% за проведення платежу, не розуміючи ринку - бо Приват тепер на купівлю ставить ціну на 2грн за акцію більше, щоб врівноважитися з ціною в Дії
Додано: Вів 05 тра, 2026 14:45
lavua67 написав:
бере Газбанк 2% за проведення платежу
Давно это он в 10 раз поднял? А Приват, надеюсь, цену BID увеличил?
Додано: Сер 06 тра, 2026 07:24
Підкажіть, якщо в ICУ, вчора ввечері залишив заявку на вивід, коли орієнтовно надходять кошти?
Додано: Сер 06 тра, 2026 08:57
won написав: candidat 05 травня о 07:27 написав: won 04 травня о 19:58 написав:
Приват виставив котирування вже на 06.05. Щось зарано. Завтра ж до 13:00 мали виконувати по цінам 05.05, а ось вже перейшли на через день вперед.
Раньше так в П24 и было: весь день принимали заявки на завтра.
теперь непонятно, если сегодня ещё до часа уже завтрашняя цена, то что это: сбой? единоразово? или наигрались уже в "день в день", и взялись за старое?
Зверніть увагу на дату і текст попереднього посту.
Мова не про те, що "сьогодні прийом заявок на завтра", а про те, що ще вчора вже настала ситуація "сьогодні прийом заявок на післязавтра". Такого ще не було: це не кінець тижня, не вихідні, не святкові дні, і вже не початок місяця (бо вже було 4 і 5 числа робочі).
Ну а то, що сьогодні вже весь день завтрашні ціни - це лиш наслідок.
Таке трапляється часто. Просто ви не перевіряли, мабуть, всі папери. Вам везло, що вистачало тих, які вас цікавили.
Червневих (26) немає в наявності, і, мабуть, вже й не буде.
Вчора в п24 в 9:57 сформував заявку - термін виконання вказали до 06.05 включно. Так і сталось тільки що. Так що день у день щось не дуже спрацьовує.
Додано: Сер 06 тра, 2026 09:41
candidat написав:
Есть особые предпосылки для увеличения ставки?
Інфляція. Так що є, і значні.
Ой+ написав: won 04 травня о 19:58 написав:
Приват виставив котирування вже на 06.05. Щось зарано. Завтра ж до 13:00 мали виконувати по цінам 05.05, а ось вже перейшли на через день вперед.
Вчора в п24 в 9:57 сформував заявку - термін виконання вказали до 06.05 включно. Так і сталось тільки що. Так що день у день щось не дуже спрацьовує.
Ну так правильно - ще від 04.05 діє ціна станом на 06.05, про що ж і було написано.
А от наразі все ще актуальна сьогоднішня дата, тож можна встигнути день у день, якщо потрібно.
Планову дату виконання слід дивитись перед укладанням угоди:
won написав:
Виконається в дату, яка у вас вказана в договорі на купівлю-продаж. Перед укладанням договору цю дату (коли буде виконано) можна дізнатись на сторінці з паперами в рядку "Актуально на хх.уу.zzzz
".
Востаннє редагувалось won
в Сер 06 тра, 2026 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 тра, 2026 09:42
3,15% вчора на аукціоні по долару. До речі, купити ті самі вчорашні ц/п з портфеля Привата можна сьогодні з дохідністю 3,00% без жодних зусиль і не варто було падати до 2,8% як це робив дехто на вчорашньому аукціоні. Ходити на аукціони вже немає заради чого.
Для порівняння, актуальна аукціонна дохідність по євро 3,25%.
І хоча по погашеннях аж до лютого 2027 буде тривала пауза по євро та долару (після погашення по євро у липні 2026), ймовірна подальша більш активна пропозиція по євро на первинному ринку та подальший відхід від долара з тим, щоб перед остаточним виведенням з ринку €/$ ц/п кількість ц/п в € переважала кількість ц/п у $. Побачимо.
