Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:11

Re: Ринок ОВДП

Панове, підкажіть, до якої години потрібно вивести кошти з ICU, щоб вони і сьогодні ж попали у банк? Ці редиски вже годину проводять операцію продажу ОВДП і ніяк не проведуть.
1finanсier
Повідомлень: 1169
З нами з: 02.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:27

Re: Ринок ОВДП

А там такі перекази в пільговий період входять?
посетитель
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 22.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:42

  посетитель написав:А там такі перекази в пільговий період входять?
Если речь про Восток, то входят до 30.07.26. Дело за малым - получить там лимит.
Кащей
Повідомлень: 1806
З нами з: 30.08.09
Подякував: 237 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:52

  1finanсier написав:Панове, підкажіть, до якої години потрібно вивести кошти з ICU, щоб вони і сьогодні ж попали у банк? Ці редиски вже годину проводять операцію продажу ОВДП і ніяк не проведуть.

Ну час - это вообще не срок для их вывода. Вот прям сегодня отписались, что утреннее в 12 часов уже зачислят. Более позднее часов в 18 обычно в банк доходит. С новой системой стало бывать и раньше. Но вообще по договору трое суток и оно реально и так тоже бывает, поэтому правильный ответ: невозможно.
moveton
Повідомлень: 6980
З нами з: 23.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 19:52

  Всюдиносапхайчик написав:3,15% вчора на аукціоні по долару. До речі, купити ті самі вчорашні ц/п з портфеля Привата можна сьогодні з дохідністю 3,00% без жодних зусиль і не варто було падати до 2,8% як це робив дехто на вчорашньому аукціоні. Ходити на аукціони вже немає заради чого.

Для порівняння, актуальна аукціонна дохідність по євро 3,25%.

І хоча по погашеннях аж до лютого 2027 буде тривала пауза по євро та долару (після погашення по євро у липні 2026), ймовірна подальша більш активна пропозиція по євро на первинному ринку та подальший відхід від долара з тим, щоб перед остаточним виведенням з ринку €/$ ц/п кількість ц/п в € переважала кількість ц/п у $. Побачимо.

Де ж тільки ці єврові взяти? Я на них чекаю в Приваті....
ihorsic
 
Повідомлень: 1512
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 19:57

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:
  Всюдиносапхайчик написав:3,15% вчора на аукціоні по долару. До речі, купити ті самі вчорашні ц/п з портфеля Привата можна сьогодні з дохідністю 3,00% без жодних зусиль і не варто було падати до 2,8% як це робив дехто на вчорашньому аукціоні. Ходити на аукціони вже немає заради чого.

Для порівняння, актуальна аукціонна дохідність по євро 3,25%.

І хоча по погашеннях аж до лютого 2027 буде тривала пауза по євро та долару (після погашення по євро у липні 2026), ймовірна подальша більш активна пропозиція по євро на первинному ринку та подальший відхід від долара з тим, щоб перед остаточним виведенням з ринку €/$ ц/п кількість ц/п в € переважала кількість ц/п у $. Побачимо.

Де ж тільки ці єврові взяти? Я на них чекаю в Приваті....
В сенсі 2.75
vadymbanker
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 20:01

Re: Ринок ОВДП

  ihorsic написав:Де ж тільки ці єврові взяти? Я на них чекаю в Приваті....

В Сенсе всё так же висят в продаже. Уже не первую неделю. Или нужно, чтобы по 3.25%? Такое даже в Привате сомнительно в обозримое время.
moveton
Повідомлень: 6980
З нами з: 23.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 20:36

  moveton написав:В Сенсе всё так же висят в продаже. Уже не первую неделю. Или нужно, чтобы по 3.25%? Такое даже в Привате сомнительно в обозримое время.

Не змушуйте Журжія приймати євро через Сільпо, Мак та Новус, щоб заманити ще кількох спраглих клієнтів.
klug
 
Повідомлень: 9171
З нами з: 18.08.14
Подякував: 391 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Зараз переглядають цей форум: klug, M-A-X, moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

