Додано: П'ят 15 тра, 2026 06:12

На аукционах Минфина постоянно наблюдаю непонятную мне картину: на одни облигации брокеры кидаются, как пчелы на мед, организовывая спрос в 5-7 раз больше предложения, а на другие спроса вообще почти нет, на порядок меньше предложения даже при первичном размещении. При этом эти облигации почти с одинаковыми сроками и ставками (это насчёт +/- трёхлетних, за другими не наблюдал).

Вот и сейчас, появилась 239024, всего один аукцион провели, купили только десятую часть, и после этого в Привате на них был постоянный дефицит. А в Сенсе и ICU вообще таких и не было.

В чем причина такого изменчивого спроса? По крайней мере, на трехлетние ОВГЗ.