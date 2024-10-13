Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 тра, 2026 18:31
moveton написав: Мда написав:
Скажите пжлст. стоит ли через приложение МОНО банка покупать ОГВЗ? Интересует конская ли у них комиссия? Не дурят ли с процентами/выплатами? Одним словом выгодно ли через них брать бумаги?
Странный вопрос. Комиссия зависит от ISIN (нулевая для военных, а для остальных скорее всего нет) и честно показывается в самом приложении перед покупкой. Считать ли её конской, а покупку выгодной - это каждый сам себе решает. Как минимум, если держать до погашения, то вряд ли получится в минус уйти. На выплаты никто пока не жаловался. У меня кореш недавно решил для себя открыть мир ОВГЗ - именно Моню в качестве первого дилера и выбрал. Ничего плохого не говорил.
Скоріше мається на увазі 4% за покупку кредитними на сторонніх ресурсах як квазі-кеш. Тобто КЛ від моні сенсу нема.
Додано: Чет 14 тра, 2026 18:37
Откуда такая идея про вопрос? При покупке на сторонних ресурсах приложение Мони используется разве что для подтверждения операции.
moveton
Додано: Чет 14 тра, 2026 19:32
Большое спасибо за ответ.
Мда
Додано: Чет 14 тра, 2026 20:00
Чисто філологічна:
«Че́рез» — это предлог, который указывает на преодоление пространства, времени или использование чего-либо в качестве инструмента
Покупка через приложение
Этот вариант подчеркивает, что приложение — это инструмент или канал, с помощью которого вы заказываете что-то внешнее (физические товары или услуги)
Покупка в приложении (In-app purchase)
Этот вариант чаще всего используется, когда речь идет о цифровом контенте или услугах внутри самой программы
Але якщо ви краще зрозуміли так сформульоване питання, то тільки радий.
Ой+
Додано: Чет 14 тра, 2026 20:10
Но покупка на сторонних ресурсах ни так, ни так к приложению Мони не относится. Оно тогда уже через (или в? Какая-то уж очень тонкая разница) браузер или в приложении того стороннего ресурса. Поэтому с пониманием вопроса без вариантов.
В самой по себе покупке бумаг в приложении Мони не вижу ничего особенного. В этой теме не популярно, но дилер, как дилер. Если нужны валютные бумаги и валюта уже на счету Мони, то вообще самое то.
moveton
Додано: П'ят 15 тра, 2026 05:01
Мда написав:
Скажите пжлст. стоит ли через приложение МОНО банка покупать ОГВЗ? Интересует конская ли у них комиссия?
Дуже великий спред, на 1-2% більший за інші місця продажу овдп. В беззбиток по покупці тільки 2-3 місяця будете виходити. Краще взяти в деяких брокерах або в інших банках.
won
Додано: П'ят 15 тра, 2026 06:01
won написав: candidat написав:
Есть особые предпосылки для увеличения ставки?
По-перше, інфляція. Так що є, і значні.
Другий момент: брати гривневі трьохрічки можна лише за умови, що ви впевнені, що влітку 2029 року курс буде не більше як 56 грн. Якщо курс буде більшим, то вигоди в гривневих паперах не бачу, принаймні для себе. А курс ну з дуже великою імовірністю буде більшим за 56.
Вот сейчас заявили об увеличении темпов инфляции. А облигации что? Вместо 16,75% стало 16,6-16,7%.
Насчёт курса: вы хотели написать 65 вместо 56? Ибо не вижу, как на валюте можно гривневые ОВГЗ обогнать при курсе ниже.
candidat
Додано: П'ят 15 тра, 2026 06:12
На аукционах Минфина постоянно наблюдаю непонятную мне картину: на одни облигации брокеры кидаются, как пчелы на мед, организовывая спрос в 5-7 раз больше предложения, а на другие спроса вообще почти нет, на порядок меньше предложения даже при первичном размещении. При этом эти облигации почти с одинаковыми сроками и ставками (это насчёт +/- трёхлетних, за другими не наблюдал).
Вот и сейчас, появилась 239024, всего один аукцион провели, купили только десятую часть, и после этого в Привате на них был постоянный дефицит. А в Сенсе и ICU вообще таких и не было.
В чем причина такого изменчивого спроса? По крайней мере, на трехлетние ОВГЗ.
candidat
Додано: П'ят 15 тра, 2026 06:30
Розуміння є у банків і НБУ, які самі папери будуть входить в список бенчмаркірів для врахування ОВДП у банків як буферний резервний капітал. Банкам пару років це дозволено. Чому вони таки і прибуткові сталі...
vadymbanker
Додано: П'ят 15 тра, 2026 06:46
69 грн/$ - це для бу (беззбитку) в номіналі, і це ще навіть без врахування інфляції, але я вважаю такий варіант (вихід в нуль через три роки) абсолютно недопустимим брати за основу в інвестуванні в боргові цінні папери, не кажучи вже про вихід в мінус.
Лише прибуток, і не просто прибуток, а з премією за ризик.
Максимально прийнятний курс, щоб гривневі мали сенс - 56 грн/$ через три роки (це приблизно чистих 8% річних на кожен рік від доларового беззбитку) - це мінімально прийнятна винагорода за ризик перебування в гривневих в порівнянні з валютними. Але, на жаль, 56 дуже імовірно що не буде через три роки, а буде вище, тому гривневі овдп - не ок на такий довгий термін.
won
