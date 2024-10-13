Нету в Привате переноса. Поэтому можно и погасить и отказаться от КЛ на Уни и всё равно потом получить отказ. А вот повторить запрос завсегда можно. Скорее всего ещё и УБКИ рейтинг снизит на пару пунктов за каждый такой запрос.
Додано: Чет 21 тра, 2026 08:44
Додано: Чет 21 тра, 2026 08:48
Мне на Универсальной уже банк несколько раз сам КЛ поднимал, что приходилось его через П24 уменьшать.
Зато дочке хотел КЛ открыть, дык там анкету заполнить нужно. Указать доход, ХЗ какой доход если студентка. Но и так полазил по форумам, пишут,, что студикам КЛ 2 тыс ставят. Не интересно в ОВГЗ играться. Хотя б десятку дали.
Востаннє редагувалось Bolt в Чет 21 тра, 2026 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 тра, 2026 08:49
А комусь ІКУ нарахували вчорашній купон UA4000237416?
Додано: Чет 21 тра, 2026 09:06
Додано: Чет 21 тра, 2026 09:22
Дякую, і мені тільки зайшли - від решти ще вчора зайшли у робочій час. І що тепер чекати до вечора поки перерахують? Знову постійно "лазити" до їх застосунку???
Додано: Чет 21 тра, 2026 09:23
Робите якийсь рух по карті і поступово КЛ навіть студенту росте. Сину-студенту вже 100 кгрн є, а собі також можна було і не відмовлятися.
Ще варіант, поки є на 24.06 (дата супер), гасити якнайшвидше і заново заходити, бо в понеділок уже навряд чи будуть в продажу.
Додано: Чет 21 тра, 2026 10:32
Добрый день. Если в понедельник 25.05 с утра купить фикс от ИКУ через Дию с карты Сенса и для погашения в Привате нужно также продать в понедельник в кабинете ИКУ тот-же фикс может быть задержка со стороны ИКУ в данном случае по выплате денег на вечер для погашения в Привате? (покупка через дию фикса и продажа того же фикс с портфеля ИКУ в один день). Какой последовательности лучше придерживаться? Может сначала продать в ИКУ ФИКС для погашения в Привате и потом во второй половине дня купить через дию ФИКС с Сенса?
Додано: Чет 21 тра, 2026 10:57
Додано: Чет 21 тра, 2026 11:37
Таблица по ставкам ОВГЗ на uainvest загнулась, что ли? Последние данные за 1 мая.
Додано: Чет 21 тра, 2026 12:01
Добрий день товариство. Підкажіть будь-ласка хто в темі. Користуюсь кред лімітом Привата. На 25-те маю погасити суму, яку використав у квітні. В травні закинув на Універсалку власні кошти в сумі еквівалентній заборгованості по кред ліміту, які використав на покупуку ОВДП. Гроші, само собою з Універсалки списалися. Зараз у П24 пише, що в травні мені нічого гасити не треба.
Питання: ця заборгованість мені перенеслася на 25 червня, чи це просто якийсь збій в додатку і якщо я не поверну гроші до 25-го травня банк мене вжарить ?
Користуючись нагодою ще таке питання, гасити заборгованість по КЛ треба до 25-го, чи можна також без наслідків погасити і 25-го ?
