Смок написав:Добрий день товариство. Підкажіть будь-ласка хто в темі. Користуюсь кред лімітом Привата. На 25-те маю погасити суму, яку використав у квітні. В травні закинув на Універсалку власні кошти в сумі еквівалентній заборгованості по кред ліміту, які використав на покупуку ОВДП. Гроші, само собою з Універсалки списалися. Зараз у П24 пише, що в травні мені нічого гасити не треба.
Питання: ця заборгованість мені перенеслася на 25 червня, чи це просто якийсь збій в додатку і якщо я не поверну гроші до 25-го травня банк мене вжарить ?
Користуючись нагодою ще таке питання, гасити заборгованість по КЛ треба до 25-го, чи можна також без наслідків погасити і 25-го ?
Наданий кредитний ліміт може вокористовувватися частинами, тобто, наприклад, частина у квітні, а частина у травні. У застосунку П24 показує найближчу заборговааність. За умов її погашення у наступному місяці з"явиться нова заборгованість.
Погашення заборгованості до 25 числа ВКЛЮЧНО.