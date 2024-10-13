так
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 15:21
Додано: П'ят 22 тра, 2026 15:41
Що ви розумієте під словами 'все таки я маю внести кошти на карту до 25.05?" Ви ж вже вище написали " в травні до 25-го його погасив". Якщо погасив то вже нічого більше вносити не треба. І щоб залишатись в грейсі всі трати травня не залежно від того здійснені вони до 25 травня чи після цієї дати - ви маєте погасити до 25.06
Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:03
Re: Ринок ОВДП
Если покупаешь ОВГЗ через приложение ИКУ, то пишется, что продажа тех же ОВГЗ возможна со следующей торговой сессии... А если купить те же ОВГЗ от ИКУ через Дию сегодня вечером, то можно тот же выпуск ОВГЗ в понедельник будет продать со своего портфеля через кабинет ИКУ? Или если покупать через ДИЮ то запрета о продаже того же выпуска из своего портфеля в кабинете ИКУ в принципе нет, т.к это разные каналы?
Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:54
WallNutPen
Просто маю досить обмежений досвід користування кредитами, то не був впевнений чи рахується кредит "погашеним" якщо я в травні повністю повернув на карту всю суму зняту в квітні, але до 25.05.2026 використав всі ці гроші знову. Думав, що в будь-якому випадку, якщо зняв гроші в квітні вся ця сума має без варіантів бути на універсалці станом на 25.05. Дякую
Додано: П'ят 22 тра, 2026 17:16
Якщо у додатку Приват24 натиснути на суму використаного кредитного ліміту (під зображенням картки), то пише коли ця сума має бути погашена без відсотків за користування цим лімітом
Додано: П'ят 22 тра, 2026 17:26
Якщо придбати через Дію сьогодні ввечері, то продати в кабінеті ІКУ, найімовірніше, зможете лише у вівторок, бо папери зʼявляться на рахунку в понеділок. Якщо купувати в робочий час, то продаж можливий наступного робочого дня.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|