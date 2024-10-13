Ринок ОВДП

Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 15:21

  nuwanda написав:Підкажіть у монобанку доступний достроковий продаж ОВДП ?

так
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 15:41

  Смок написав:Добрий день. Колеги підкажіть, я вірно мислю, що якщо я в квітні використав КЛ в ПБ, потім в травні до 25 -го його погасив і до 25-го його знову використав, то повернути кошти мені необхідно до 25-го червня щоб не влетіти на % ? Чи все-таки я маю внести кошти на карту до 25.05 ? дякую

Що ви розумієте під словами 'все таки я маю внести кошти на карту до 25.05?" Ви ж вже вище написали " в травні до 25-го його погасив". Якщо погасив то вже нічого більше вносити не треба. І щоб залишатись в грейсі всі трати травня не залежно від того здійснені вони до 25 травня чи після цієї дати - ви маєте погасити до 25.06
Ринок ОВДП

Если покупаешь ОВГЗ через приложение ИКУ, то пишется, что продажа тех же ОВГЗ возможна со следующей торговой сессии... А если купить те же ОВГЗ от ИКУ через Дию сегодня вечером, то можно тот же выпуск ОВГЗ в понедельник будет продать со своего портфеля через кабинет ИКУ? Или если покупать через ДИЮ то запрета о продаже того же выпуска из своего портфеля в кабинете ИКУ в принципе нет, т.к это разные каналы?
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 16:54

WallNutPen

Просто маю досить обмежений досвід користування кредитами, то не був впевнений чи рахується кредит "погашеним" якщо я в травні повністю повернув на карту всю суму зняту в квітні, але до 25.05.2026 використав всі ці гроші знову. Думав, що в будь-якому випадку, якщо зняв гроші в квітні вся ця сума має без варіантів бути на універсалці станом на 25.05. Дякую
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 17:16

  Смок написав:WallNutPen

Просто маю досить обмежений досвід користування кредитами, то не був впевнений чи рахується кредит "погашеним" якщо я в травні повністю повернув на карту всю суму зняту в квітні, але до 25.05.2026 використав всі ці гроші знову. Думав, що в будь-якому випадку, якщо зняв гроші в квітні вся ця сума має без варіантів бути на універсалці станом на 25.05. Дякую

Якщо у додатку Приват24 натиснути на суму використаного кредитного ліміту (під зображенням картки), то пише коли ця сума має бути погашена без відсотків за користування цим лімітом
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 17:26

  Алексей77 написав:Если покупаешь ОВГЗ через приложение ИКУ, то пишется, что продажа тех же ОВГЗ возможна со следующей торговой сессии... А если купить те же ОВГЗ от ИКУ через Дию сегодня вечером, то можно тот же выпуск ОВГЗ в понедельник будет продать со своего портфеля через кабинет ИКУ? Или если покупать через ДИЮ то запрета о продаже того же выпуска из своего портфеля в кабинете ИКУ в принципе нет, т.к это разные каналы?


Якщо придбати через Дію сьогодні ввечері, то продати в кабінеті ІКУ, найімовірніше, зможете лише у вівторок, бо папери зʼявляться на рахунку в понеділок. Якщо купувати в робочий час, то продаж можливий наступного робочого дня.
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 17:43

Ринок ОВДП

Я купил в 16:40 сегодня через дию у ику это рабочее время или нет? по старой цене то есть сегодняшней пятничной
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 18:27

  Алексей77 написав:Я купил в 16:40 сегодня через дию у ику это рабочее время или нет? по старой цене то есть сегодняшней пятничной


По 1033,93 (якщо мова про Фікс)? Якщо так, то це робочий час
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 18:31

  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Я купил в 16:40 сегодня через дию у ику это рабочее время или нет? по старой цене то есть сегодняшней пятничной


По 1033,93 (якщо мова про Фікс)? Якщо так, то це робочий час

Да fix то есть вероятно в понедельник смогу эту серию продать со своего кабинета в ику? Я правильно понимаю?
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 18:50

  Алексей77 написав:
  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Я купил в 16:40 сегодня через дию у ику это рабочее время или нет? по старой цене то есть сегодняшней пятничной


По 1033,93 (якщо мова про Фікс)? Якщо так, то це робочий час

Да fix то есть вероятно в понедельник смогу эту серию продать со своего кабинета в ику? Я правильно понимаю?


Так. Ще у Дії надійде сповіщення про зарахування паперів. Я вчора купував близько 14-ої, о 21 отримав сповіщення про зарахування, сьогодні були доступні до продажу
