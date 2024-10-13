Додано: Пон 25 тра, 2026 12:29
Прихват комусь обробив заявки сьогодні? Я створив на вихідних і досі 0 реакції. Зазвичай обробляли до обіду.
Додано: Пон 25 тра, 2026 12:48
Додано: Пон 25 тра, 2026 13:11
Додано: Пон 25 тра, 2026 13:27
ternofond
Якщо за мене не писали, то, думаю, що не пов'язано, бо теж кошти стали доступні! )
Додано: Пон 25 тра, 2026 14:49
Свого часу тут на гілці ОВДП досить суворо хейтили за обговорення питань використання кредитного ліміту під купівлю ОВДП, намагаючись не привертати надмірну увагу, яка може призвести до закриття такої можливості. Тому, м’яко кажучи, дивує дискусія у гілці Привату!!!, яку розгорнули Ой+, angra та won – скільки та як можна заробити на КЛ - ОВДП. Цікаво чим вони керуються? Що знають як? Бачу таким і введення Приватом комісії 0.5% не достатня, треба ще зняти обмеження у 50грн.
Хай вже виходять зразу з такою пропозицією
Додано: Пон 25 тра, 2026 15:07
VASH Для привату та інших небагатьох банків, що дають таку можливість, це не секрет. Навіть більше є дзвінки від банку з пропозицією купляти за кл. А от 0.5℅ точно про приват? Та і комісії 50 грн платити зовсім не обов'яково. А от ботів, які тільки безперервно дякують одному форумчанину банять, а подяки анулюють.
Додано: Пон 25 тра, 2026 15:13
Ой+ Пишите еще... Ну ладно там один (пламенный любитель ДІЇ) без году неделя как зарегистрировался на форуме, но остальные???
