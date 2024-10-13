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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:04
dr_bastm написав:
Якщо брати то тільки довгі.
Купив облігації через Сенс. З погашенням на 24.06.26 Комісію 0,5% не світило. Тільки після оплати в історії відобразилося +0,5. Без дострокового продажу, на кл 200к буде 28грн прибутку
Да, долгие получше, конечно. Если кредит гасить только с их купонов и погашения, банк куда больше заработает.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:08
dr_bastm написав:
Якщо брати то тільки довгі.
Купив облігації через Сенс. З погашенням на 24.06.26 Комісію 0,5% не світило. Тільки після оплати в історії відобразилося +0,5. Без дострокового продажу, на кл 200к буде 28грн прибутку
104 грн, але все одно це ні про що. Тільки годувати комісіями інших
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:15
Да,что то зажимают,опомнились...
А вот чуть выше дискуссия по портмоне. Ограничения по сумме,коммис...
Я по iban с моно на icu отправляю,вроде норм.
Или я чего-то ещё не вижу? Какая то засада?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:41
А яка перспектива довгих гривневих ОВДП в перспективі такого росту долярчика...
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:58
ihorsic написав:
А яка перспектива довгих гривневих ОВДП в перспективі такого росту долярчика...
Какого именно роста? Где можно прочитать какой рост будет к 2029 году? Точнее, я понимаю где, но интересно было бы раньше 2029 года
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