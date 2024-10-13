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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2026 18:25
1finanсier написав:
Шановне панство, а підкажіть будь ласка, погашення ОВДП, придбаних через кабінет ICU також відбудеться вночі на наступний день? Ну тобто паприклад 24го червня погашення Соледара, купленого через кабінет ICU. То вся сума погашення і купони виплатять в ніч з 24го на 25е? Знаю, що ICU полюбляє купони так виплачувати, а ось при повному погашенні що, і тіло так приходить - майже на наступний день?
Так, 25/06 вранці погашення+купон будуть на брокерському.
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