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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1163116411651166
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 13:04

  vadymbanker написав:
цвях написав:Добрий.
Хто купляв овдп у ощадбанку?
Це взагалі можливо?
Так, процедура через відділення, але все працює.

Купити можна але є один нюанс (я купляв $ можливо по гривневим інакше) вони ніразу не задовольнили повністю мою заявку. Завжди закривали десь 50 максимум 70%
ihorsic
 
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  #<1 ... 1163116411651166
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