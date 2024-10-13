Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 15 чер, 2026 13:04
vadymbanker написав: цвях написав:Добрий. Хто купляв овдп у ощадбанку? Це взагалі можливо?
Так, процедура через відділення, але все працює.
Купити можна але є один нюанс (я купляв $ можливо по гривневим інакше) вони ніразу не задовольнили повністю мою заявку. Завжди закривали десь 50 максимум 70%
ihorsic
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Додано: Пон 15 чер, 2026 16:28
ihorsic написав: vadymbanker написав: цвях написав:Добрий. Хто купляв овдп у ощадбанку? Це взагалі можливо?
Так, процедура через відділення, але все працює.
Купити можна але є один нюанс (я купляв $ можливо по гривневим інакше) вони ніразу не задовольнили повністю мою заявку. Завжди закривали десь 50 максимум 70%
Це питання до мінфіну, не брокера-посередника(ощада).
vadymbanker
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Додано: Пон 15 чер, 2026 17:07
Купити можна але є один нюанс (я купляв $ можливо по гривневим інакше) вони ніразу не задовольнили повністю мою заявку. Завжди закривали десь 50 максимум 70%[/quote]Це питання до мінфіну, не брокера-посередника(ощада).[/quote]
Не знаю не знаю Укргаз завжди закривав на 100% без питань
ihorsic
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Додано: Пон 15 чер, 2026 20:44
Что случилось с таблицой mustbe ? Открывается только за 28.05.26
Это только у меня или так у всех ?
iurii44
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Додано: Пон 15 чер, 2026 23:48
ihorsic написав:
Не знаю не знаю Укргаз завжди закривав на 100% без питань
Та ладна. Уж кто кто а газмяс в прошлом году бокопорил частенько. Помню как то даже всего 10% от заявок удовлетвлрил - типа "не шмогли мы - не угадали с ценой"
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Додано: Вів 16 чер, 2026 00:03
iurii44 написав:
Что случилось с таблицой mustbe ? Открывается только за 28.05.26
Это только у меня или так у всех ?
Не, у меня разнообразнее работает. За 28.05.26 только Сенс. ПУМБ и УкрЭксим за 01.05.26 (по крайней мере так написано). ICU за 27.03.26. Кинто и Приват за сегодня. Или мы не про
эту таблицу
?
moveton
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