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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 чер, 2026 11:29
Добрий день. Колеги підкажіть, за скільки днів (крайній термін) до погашення облігацій (конкретно мій випадок - 24.06.26) у Приваті можна їх продати ? Подякував
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Смок
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Додано: Чет 18 чер, 2026 12:56
Смок написав:
Добрий день. Колеги підкажіть, за скільки днів (крайній термін) до погашення облігацій (конкретно мій випадок - 24.06.26) у Приваті можна їх продати ? Подякував
А що не можна почекати шість днів?
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ihorsic
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Додано: Чет 18 чер, 2026 13:15
won написав: candidat написав:
Есть особые предпосылки для увеличения ставки?
По-перше, інфляція. Так що є, і значні.
Інфляція навіть офіційна 8%, що значно вище цілі, а реальна фактична - і від того вище. Ставку поки що не змінили, але готові в будь-який момент підвищити.
А ви не вірили, що причин більш ніж достатньо.
А ви там весь випуск 13.06.29 скупили для чогось з купоном 80,80 грн...)
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