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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 1165116611671168 Додано: Чет 18 чер, 2026 16:44 moveton написав: Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив. Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив.

Факт мінусовості такого активу, як овдп, слідує не з його співвідношення до інших активів, а з абсолютних чисел, які показують інфляцію, курс долара, можна додати ще й дефіцит торгового балансу і розмір держ.боргу на душу населення.



Тому так, овдп - досить імовірно що актив з від'ємною прибутковістю на термін більш як 3-6 місяців і за власні кошти. Консерви і іноземна фонда тут ні до чого. Фонда теж може просідати, але то є цілий світ для цього, і реальне виробництво товарів або послуг, які знаходяться за тими цінними паперами. Факт мінусовості такого активу, як овдп, слідує не з його співвідношення до інших активів, а з абсолютних чисел, які показують інфляцію, курс долара, можна додати ще й дефіцит торгового балансу і розмір держ.боргу на душу населення.Тому так, овдп - досить імовірно що актив з від'ємною прибутковістю на термін більш як 3-6 місяців і за власні кошти. Консерви і іноземна фонда тут ні до чого. Фонда теж може просідати, але то є цілий світ для цього, і реальне виробництво товарів або послуг, які знаходяться за тими цінними паперами. won Повідомлень: 366 З нами з: 15.05.24 Подякував: 395 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2026 17:11 won написав: moveton написав: Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив. Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив.

Факт мінусовості такого активу, як овдп, слідує не з його співвідношення до інших активів, а з абсолютних чисел, які показують інфляцію, курс долара, можна додати ще й дефіцит торгового балансу і розмір держ.боргу на душу населення.



Тому так, овдп - досить імовірно що актив з від'ємною прибутковістю на термін більш як 3-6 місяців і за власні кошти. Консерви і іноземна фонда тут ні до чого. Фонда теж може просідати, але то є цілий світ для цього, і реальне виробництво товарів або послуг, які знаходяться за тими цінними паперами. Факт мінусовості такого активу, як овдп, слідує не з його співвідношення до інших активів, а з абсолютних чисел, які показують інфляцію, курс долара, можна додати ще й дефіцит торгового балансу і розмір держ.боргу на душу населення.Тому так, овдп - досить імовірно що актив з від'ємною прибутковістю на термін більш як 3-6 місяців і за власні кошти. Консерви і іноземна фонда тут ні до чого. Фонда теж може просідати, але то є цілий світ для цього, і реальне виробництво товарів або послуг, які знаходяться за тими цінними паперами.

Ну так пусть себе следует из абсолютных чисел. Было странное утверждение, что раз ОВГЗ - это минусовой актив, то фонда выгоднее. Вот это совершенно не обязательно. Именно, что фонда к ОВГЗ никак не относится. Нужно брать и по ней всякие разные числа и как-то их сводить, а не смотреть только на сколько VIX вырос в долларах. Там ещё кучку всего учесть надо. Можно зачем-то и госдолг. Я только не знаю как Ну так пусть себе следует из абсолютных чисел. Было странное утверждение, что раз ОВГЗ - это минусовой актив, то фонда выгоднее. Вот это совершенно не обязательно. Именно, что фонда к ОВГЗ никак не относится. Нужно брать и по ней всякие разные числа и как-то их сводить, а не смотреть только на сколько VIX вырос в долларах. Там ещё кучку всего учесть надо. Можно зачем-то и госдолг. Я только не знаю как moveton

Повідомлень: 7111 З нами з: 23.03.18 Подякував: 139 раз. Подякували: 902 раз. Профіль 3 1 16 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1165116611671168 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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