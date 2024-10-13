Бід підняли на відстань (в денних доходах з паперу) від 2,5-3 днів (найближчі) і аж до 28 днів по одному з паперів кінця 2028 року. Окрім одного винятка, по паперам 2028 року підняття орієнтовно в середньому на 16 днів. По паперам жовтня 2026 - січня 2027 підняття від 4 до 6 днів. Гарно можна виходити з довгих для заходу в короткі. По більшості паперів бід вище "ідеальної" ціни, а по тих паперах, де й так був вище, піднявся ще вище. Як на мене, ідеальна ситуація для тих, хто застряг в довгих і хоче перейти в кеш/валюту/короткі.
Питання до поціновувачів валютних ОВДП, при купівлі в Сенсі, як виводите купони. Дістало списання з карток (пакету White, Альфа клас) щомісячно близько 1.2$. Воно наче й не критично, але за наявності у Сенсі подвійного комплекту (на мене та на дружину) валютних та гривневих карток (White, АТБ, Ред, Cameleon) загальна плата за обслуговування карток та пакету White суттєво знижує загальну дохідність. Щодо можливості передачі лімітів з карток АТБ та Ред знаю, але вони зручно рознесені у терміні, тому мирюся, а от валютні з їх загальною мізерною дохідністю напрягають.
VASH писал(а):Питання до поціновувачів валютних ОВДП, при купівлі в Сенсі, як виводите купони. Дістало списання з карток (пакету White, Альфа клас) щомісячно близько 1.2$. Воно наче й не критично, але за наявності у Сенсі подвійного комплекту (на мене та на дружину) валютних та гривневих карток (White, АТБ, Ред, Cameleon) загальна плата за обслуговування карток та пакету White суттєво знижує загальну дохідність. Щодо можливості передачі лімітів з карток АТБ та Ред знаю, але вони зручно рознесені у терміні, тому мирюся, а от валютні з їх загальною мізерною дохідністю напрягають.
VASH писал(а):Питання до поціновувачів валютних ОВДП, при купівлі в Сенсі, як виводите купони. Дістало списання з карток (пакету White, Альфа клас) щомісячно близько 1.2$. Воно наче й не критично, але за наявності у Сенсі подвійного комплекту (на мене та на дружину) валютних та гривневих карток (White, АТБ, Ред, Cameleon) загальна плата за обслуговування карток та пакету White суттєво знижує загальну дохідність. Щодо можливості передачі лімітів з карток АТБ та Ред знаю, але вони зручно рознесені у терміні, тому мирюся, а от валютні з їх загальною мізерною дохідністю напрягають.
Вывожу на валютный счет.
Дякую, сподіваюся там не знімають плату за обслуговування. А чи замінить гривневий рахунок платний пакет White (зарахування та переразування за реквізитами (ІВАН)?
VASH писал(а):Питання до поціновувачів валютних ОВДП, при купівлі в Сенсі, як виводите купони. Дістало списання з карток (пакету White, Альфа клас) щомісячно близько 1.2$. Воно наче й не критично, але за наявності у Сенсі подвійного комплекту (на мене та на дружину) валютних та гривневих карток (White, АТБ, Ред, Cameleon) загальна плата за обслуговування карток та пакету White суттєво знижує загальну дохідність. Щодо можливості передачі лімітів з карток АТБ та Ред знаю, але вони зручно рознесені у терміні, тому мирюся, а от валютні з їх загальною мізерною дохідністю напрягають.
Вывожу на валютный счет.
Дякую, сподіваюся там не знімають плату за обслуговування. А чи замінить гривневий рахунок платний пакет White (зарахування та переразування за реквізитами (ІВАН)?
Не заморачивайтесь а откройте для гривни какую-нибудь Выгоду/Хам.он/Сенскард не запрашивая кредлим и дальше пользуйте как дебетку. Перечисление с этих карт своих по IBAN насколько я помню не окомишивается - вход тоже.
Дякую, сподіваюся там не знімають плату за обслуговування. А чи замінить гривневий рахунок платний пакет White (зарахування та переразування за реквізитами (ІВАН)?
Текущие счета бесплатны. СЭП в SSA туда-сюда тоже по ним бесплатный. Для ОВГЗ нужно помнить, что зачисление после продажи бумаг на текущий немного дольше, чем на карточный. А при чём тут гривневый, если про валютные бумаги разговор был? По валютным такое себе: обнал и переводы с него на другой аккаунт платные. В качестве отстойника для внутриаккаунта, т.е. переложить на депо или другие бумаги купить, пойдут.