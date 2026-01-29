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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1835318354183551835618357>
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:01

  ЛАД писал(а):Banderlog
Вы ссылались на https://ualosses.org/uk/regions/.
Отмечу интересный факт - Триолан этот сайт блокирует. И водафон тоже. Могу зайти только через впн.


так кортить поритися в лайні?

Путін колись назвав російян бандерлогами

Владимир Путин назвал своих оппонентов «бандерлогами» 15 декабря 2011 года во время традиционной «Прямой линии».


я помилявся, коли думав, що
Петро з Чернівців
(на цьому форумі має псевдо Banderlog) позиціонує себе як Бандерівця, на жаль НІ.
типова проросійська вата, тобто бандерлог(підданий пітуна)
-всі пазли давно склались: рпц і святий грааль(кагор) гундяя
-зневіра до української влади і успіхів ЗСУ
-зневіра до того, що рф надірветься і виснажиться до кінця 2027р

я сьогодні до зарі встану,
буду спостерігати, як горить черговий танкер чи НПЗ

русня каже- треба взяти Крим(повторно)
prodigy
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:03

  budivelnik писал(а):
  Banderlog писал(а):Я ж відповів, що афган не співмірний по рівню звіздіця для українців.
А окупація від педерації-співрозмірний звіздєц з нашими втратами? Бо з Афганом вона також не співрозмірна..
Один Голодомор чого вартий....

Чому нема окупації білорусії, казахстану, та і грузія теж різко змінила позицію після саакашвілі і окупації нема?
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:05

  Banderlog писал(а):
  budivelnik писал(а):
  Banderlog писал(а):Я ж відповів, що афган не співмірний по рівню звіздіця для українців.
А окупація від педерації-співрозмірний звіздєц з нашими втратами? Бо з Афганом вона також не співрозмірна..
Один Голодомор чого вартий....

Чому нема окупації білорусії, казахстану, та і грузія теж різко змінила позицію після саакашвілі і окупації нема?

питання - а от на нас напали й намагаються окупувати... спитай у свої совірян - чому?
Shaman
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:20

  Banderlog писал(а):
  budivelnik писал(а):
  Banderlog писал(а):Я ж відповів, що афган не співмірний по рівню звіздіця для українців.
А окупація від педерації-співрозмірний звіздєц з нашими втратами? Бо з Афганом вона також не співрозмірна..
Один Голодомор чого вартий....
Чому нема окупації білорусії, казахстану, та і грузія теж різко змінила позицію після саакашвілі і окупації нема?
Питання не до мене
Питання до пуйла..
Швидше за все тому , що володіння Україною в рази перекриває володіння всім остальним...
Тому пуйло поперло на нас..

ПС
це те саме що питати в Гітлера, чому він спочатку напав на Польщу, потім на Англію , а потім вирішив завоювати совок...
А якусь Швецію з Швейцарією не зачіпав
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:21

  Shaman писал(а):
  Banderlog писал(а):
  budivelnik писал(а):----------------------------
Banderlog
Я ж відповів, що афган не співмірний по рівню звіздіця для українців.
----------------------------
А окупація від педерації-співрозмірний звіздєц з нашими втратами? Бо з Афганом вона також не співрозмірна..
Один Голодомор чого вартий....

Чому нема окупації білорусії, казахстану, та і грузія теж різко змінила позицію після саакашвілі і окупації нема?

питання - а от на нас напали й намагаються окупувати... спитай у свої совірян - чому?

На Грузию тоже нападали.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:29

  prodigy писал(а):
  ЛАД писал(а):Banderlog
Вы ссылались на https://ualosses.org/uk/regions/.
Отмечу интересный факт - Триолан этот сайт блокирует. И водафон тоже. Могу зайти только через впн.


так кортить поритися в лайні?

Путін колись назвав російян бандерлогами

Владимир Путин назвал своих оппонентов «бандерлогами» 15 декабря 2011 года во время традиционной «Прямой линии».


я помилявся, коли думав, що
Петро з Чернівців
(на цьому форумі має псевдо Banderlog) позиціонує себе як Бандерівця, на жаль НІ.
..........

Дислексия?
Быть оппонентом, т.е. противником Путина, это плохо и неправильно?
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:35

  Shaman писал(а):
  Banderlog писал(а):
  stm писал(а):Я вважаю дивним що ви на 16 моніторах лише погане. Воно є. Як приклад ви озвучили 210тис.вбитих військових від початку війни. Я не буду сперечатися.
Які втрати ворога у відношені до наших ви фіксуєте по своїй смузі? Бо генштаб в цілому по палаті з 2026 офіційно фіксує 1:5. Найкращі підрозділи 1:8.
У 2025 було 1:2,5 генштаб, 1:12 найкращі підрозділи.
за те що фіксуєм, не задавайте питань на які я не можу давати відповідей... є ж відкриті джерела.
https://ualosses.org/uk/regions/ вивчайте перед тим як сперечатись...
Багато кого в списках нема.
Щодо заяв, що бачу тільки погане :lol: по вашому яка інформація через мене проходить? Щось про хрестини весілля та заручини? :lol:
Пропорції ? За схожими оціночними методами втрати росіян вбитими в районі 270 т. Серед тієї цифри є певна кількість громадян україни з окупованих територій.
І ще. В них пропорція між вбитими і раненими сильно гірші ніж наші. Тому картинка вийде іще менш райдужною.

в Україні вбитих 210 т людей, на Раші - 270 тис. людей. беремо по Україні песемистичні оцінки, по Раші - їх оптимізм - й розпові..

По Україні це теж оптимізм. Список поіменний з опублікованих некрологів. З особистого досвіду по селу ніби всі вбиті кого вспомнив а по частині я тобі даж писати не буду...
По крайній мірі достовірнішого джерела я не знайшов.
Що цікаво з оцінкою будівельником методом по львівському цвинтарі оцінка сайту більш менш корелює, якщо не рахувати зниклих безвісти. :lol:
І ще не забувай що тут не враховані скалічені, щро назавжди списані з строю... в росії статистика поранених до вбитих гірша виживаємість в їх поранених гірша.
Banderlog
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:50

  prodigy писал(а):Banderlog

ось таке інтервью від російського генерала: його погляд на ситуацію(100% не фейк)


Спасибо.
Интересная беседа.
Кое-что из сказанного можно отнести и к нам.
Интересно о ПВО на 8-9 минутах. Это стоит послушать всем.
И о Константиновке на 6-й минуте.
Верное высказывание на 11-й мин. о применении ЯО и нападении на европейцев.
А вот на 12.30 он явно ошибается, когда говорит о необходимости объявления войны для всеобщей мобилизации. Наш опыт показывает, что это не обязательно. Хотя высказывание очень короткое, возможно, я не очень верно понял.
И интересны высказывания по более общим вопросам после 14-й мин. У нас немного иначе, например, проблемы имперскости у нас нет. Но кое-что актуально и для нас.
Последний раз редактировалось ЛАД Пт 10 июл, 2026 21:11, всего редактировалось 1 раз.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:07

  prodigy писал(а):
  shapo писал(а):
  Banderlog писал(а):це брехня. Нема атомки в ізраеля.



Конечно,нет,но если будет нужно он ее применит


мені набридла тема Ізраїлю з самого початку це офтоп, припинайте, або заберіться в іншу гілку


А почему это предложение вы не делаете Banderlog?
И зачем в ветке Войны России с Украиной ухилянт песикот с шаманом упоминают мои лингвистические способности?
Ждут что я послал их нах по-казахски как в детстве или на иврите?
shapo
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:10

В МИД РФ стали разрабатывать закон о введении для россиян выездных виз. Частичный или полный запрет на выезд из страны предусмотрен законодательством о военном положении

О подготовке пакета документов для введения выездных виз под предлогом усиления «безопасности» граждан за рубежом «МО» рассказал собеседник в российских дипломатических кругах и подтвердил источник, близкий к администрации президента.

https://www.dw.com/ru/mozem-obasnit-ros ... a-77909998
Xenon
 
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