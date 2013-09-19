Українці вже можуть готувати документи для узаконення своїх самовільних будівництв.
Дивися повний текст В Україні запустили \"будівельну амністію\": як узаконити самобуд.
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Додано: Чет 06 вер, 2018 17:26
В Україні запустили "будівельну амністію": як узаконити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запустили \"будівельну амністію\": як узаконити самобуд.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 01:55
Согласен. Но слишком дох__я они построили, использую коррупцию и кривое законодательство. Это цивилизованный путь, если общество не настолько развито и консолидированно, чтобы проснуться и поднять обворовавшихся азировых на вилы, репроприацию и т.д. Економическое состояние Украины не ползволяет устроить шабаш такого уровня. Прийдется проглотить. Это амнистия. Но с условием что дальше беспредела не будет. Это снова зависит от общества. Не блеять перед новыми намывами берегов по днепру, не молчать в тряпочку, когда отнимают землю, а обращаться в полицию и суды. Иначе через годы снова будет амнистия.
Додано: Пон 01 кві, 2019 19:19
Автор статті молодець! Дуже корисна стаття! Але особисто кожному не так легко пройти цю процедуру, можливі недопустимі порушення ДБН і людина потім просто заручник ситуації, до поки не виправить, а інколи несучі стіни будівель не хочеться зносити. Загалом все регулюється відповідно до ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності
Додано: Вів 23 лип, 2019 19:29
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Отдельно пройти етап узаконивания :
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Подать сообщения о начале строительства
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:57
Здесь мало информации о Государственных строительных нормах, что очень влияют на процедуру узаконивания самостроя, иногда самострой вообще невозможно узаконить, от таких случаях и строительных нормах для частных домов информативно и детально описано в статье: <a href="http://legalhome.com.ua/ru/">узаконить самострой.</a>
Додано: Нед 11 жов, 2020 16:18
алогами дом не обложить, но получить штраф за самострой, который будет составлять налог за 15 лет, например около 10 тисяч,
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