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В Україні запустили "будівельну
амністію": як узаконити...

В Україні запустили "будівельну амністію": як узаконити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 17:26

В Україні запустили "будівельну амністію": як узаконити...

Пропонуємо до обговорення:
Українці вже можуть готувати документи для узаконення своїх самовільних будівництв.

Дивися повний текст В Україні запустили \"будівельну амністію\": як узаконити самобуд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 17:26

очередные б***, захвати землю, построй - а теперь узаконят.
Akvell
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 01:55

  Akvell написав:очередные б***, захвати землю, построй - а теперь узаконят.

Согласен. Но слишком дох__я они построили, использую коррупцию и кривое законодательство. Это цивилизованный путь, если общество не настолько развито и консолидированно, чтобы проснуться и поднять обворовавшихся азировых на вилы, репроприацию и т.д. Економическое состояние Украины не ползволяет устроить шабаш такого уровня. Прийдется проглотить. Это амнистия. Но с условием что дальше беспредела не будет. Это снова зависит от общества. Не блеять перед новыми намывами берегов по днепру, не молчать в тряпочку, когда отнимают землю, а обращаться в полицию и суды. Иначе через годы снова будет амнистия.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 00:15

Порядку з тим у нас ще не скоро буде
if_ua_00
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 19:19

Автор статті молодець! Дуже корисна стаття! Але особисто кожному не так легко пройти цю процедуру, можливі недопустимі порушення ДБН і людина потім просто заручник ситуації, до поки не виправить, а інколи несучі стіни будівель не хочеться зносити. Загалом все регулюється відповідно до ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності http://legalhome.com.ua/ru що регулює відносини містобудування як в населених пунктах так і поза ними, допомагаю, представляю по довіреності людей, яким необхідно узаконити будинок, безкоштовно консультую, та проводжу розумну цінову політику
OLGA1987
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 19:29

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OLGA1987
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:57

Здесь мало информации о Государственных строительных нормах, что очень влияют на процедуру узаконивания самостроя, иногда самострой вообще невозможно узаконить, от таких случаях и строительных нормах для частных домов информативно и детально описано в статье: <a href="http://legalhome.com.ua/ru/">узаконить самострой.</a>
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 16:18

алогами дом не обложить, но получить штраф за самострой, который будет составлять налог за 15 лет, например около 10 тисяч,
OLGA1987
 
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