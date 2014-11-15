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Страховой случай по ландшафтному
дизайну. Кто сталкивался?

Страховой случай по ландшафтному дизайну. Кто сталкивался?
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 15:36

Страховой случай по ландшафтному дизайну. Кто сталкивался?

Вопрос для знатоков страховой сферы:

Произошел страховой случай, потоком воды смыло дорожку из брусчатки (считается как элемент ландшафтного дизайна).
После обращения в страховую, начал собирать необходимые документы, а СК просит принести им все что только можно. И справку из гидрометцентра, акт покупки-продажи, и акт на землю, и тех.паспорт на дом, и выписку из реестра права собственности. Ну ОК, все собрал.

Приходит еще письмо от СК:
Вам необхiдно надати оформлений належним чином проект ландшафтного дизайну.


Ну уж такого документа на дорожку у меня не имеется :lol:

Вопрос: Можно ли разработать этот проект, а потом возместить эти затраты со страховой?
И кто сталкивался с подобным - вы предоставляли этот "проект ландшафтного дизайна"? Он как-то повлиял на выплату?
Ig0r8
 
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