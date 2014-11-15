Страховой случай по ландшафтному дизайну. Кто сталкивался?

Произошел страховой случай, потоком воды смыло дорожку из брусчатки (считается как элемент ландшафтного дизайна).
После обращения в страховую, начал собирать необходимые документы, а СК просит принести им все что только можно. И справку из гидрометцентра, акт покупки-продажи, и акт на землю, и тех.паспорт на дом, и выписку из реестра права собственности. Ну ОК, все собрал.
Приходит еще письмо от СК:
Вам необхiдно надати оформлений належним чином проект ландшафтного дизайну.
Ну уж такого документа на дорожку у меня не имеется
Вопрос: Можно ли разработать этот проект, а потом возместить эти затраты со страховой?
И кто сталкивался с подобным - вы предоставляли этот "проект ландшафтного дизайна"? Он как-то повлиял на выплату?