Лише 2 тижні до Першого українського валютного форуму

У межах одного дня на одному майданчику зберуться представники різних фінансових структур, регулятора і законодавчих органів влади, а також авторитетні незалежні фінансові експерти.
Формат форуму передбачає відкриті дискусії учасників з експертами. Такий формат дозволить знайти оптимальні рішення й унікальні можливості для розвитку бізнесу.
У форумі візьмуть участь:
Від Національного банку України:
Перший заступник голови правління – Катерина Рожкова.
Керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків – Емал Бахтарі.
Заступник директора департаменту – начальник управління Департаменту фінансового моніторингу – Віталій Черняк.
Від Верховної Ради України:
Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності – Михайло Довбенко.
Від профільних асоціацій:
Виконавчий директор «Незалежної асоціації банків України» – Олена Коробкова.
Голова Правління Асоціації «Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній» – Ганна Замазєєва.
Від бізнесу:
Sales and analytics компанії Bloomberg – Ірина Ткаченко.
Голова правління ПАТ «РВС Банк» (RwS Банк) – Владислав Кравець.
Директор казначейства Банку Кредит Дніпро – Олег Курінний.
Керівник проекту Центр Персонального Банкінгу АТ «ПРАВЕКС БАНК» – Дмитро Кононець.
Співзасновник фінансового порталу Мінфін – Євген Ізмайлов.
Своєю експертною думкою на тему валютної лібералізації поділяться:
- Головний фінансовий аналітик, ТОВ «РА “Експерт-Рейтинг“», к. е. н. – Віталій Шапран.
- Колишній трейдер JP Morgan, Deutsche Bank – Роман Сульжик.
- Відомий фінансист, президент інвестиційної групи “Універ“– Тарас Козак.
- Український економіст, політолог, громадський діяч, автор книги «Як підняти українську економіку» – Андрій Новак.
- Керівник банківської та фінансової практики, керівник практики FinTech, ЮФ Evris – Сергій Паперник.
У виставковій зоні форуму відбудеться презентація і тест-драйв першого в Україні валютомату від компанії 3S.
Детальніше ознайомитися з програмою заходу та зареєструватися можна на
Організатори форуму: компанія BankOnline фінансовий портал Мінфін асоціація ВАФК.
Місце проведення: Київ, вул. Басейна, 2А, TAO Event Hall.
https://news.finance.ua/ua/news/-/43425 ... ogo-forumu