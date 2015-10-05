Зохран Мамдани , избранный мэр Нью-Йорка, одержал убедительную победу над бывшим губернатором Эндрю Куомо. После подсчёта более 97% голосов Мамдани получил больше голосов – не менее 1,03 миллиона – чем все остальные кандидаты вместе взятые, включая Куомо и республиканца Кёртиса Сливу.
Ваш восторг, я так понимаю, вызван словом "социалист"? Я не сторонник таких персонажей, так что поздравления можете оставить себе.
Не надо мне приписывать то, чего нет. У меня по этому поводу никакого восторга нет. Как-то НЙ и его мэр от меня очень далеко и от результатов этих выборов мне ни холодно, ни жарко. Это просто по поводу более трезвых оценок разных проблем. В частности о том, что я процитировал 2 дня назад в посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5904942#p5904942 А по конкретному поводу Мамдани посмотрим, что он будет делать реально. О персонаже я вообще судить не могу - практически ничего о нём не знаю.