RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Лише 2 тижні до Першого
українського валютного форуму

Лише 2 тижні до Першого українського валютного форуму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 12:04

Лише 2 тижні до Першого українського валютного форуму

26 вересня 2018 року у Києві відбудеться Перший український валютний форум, на якому експерти обговорять питання валютної лібералізації в нашій країні.

У межах одного дня на одному майданчику зберуться представники різних фінансових структур, регулятора і законодавчих органів влади, а також авторитетні незалежні фінансові експерти.

Формат форуму передбачає відкриті дискусії учасників з експертами. Такий формат дозволить знайти оптимальні рішення й унікальні можливості для розвитку бізнесу.

У форумі візьмуть участь:

Від Національного банку України:

Перший заступник голови правління – Катерина Рожкова.
Керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків – Емал Бахтарі.
Заступник директора департаменту – начальник управління Департаменту фінансового моніторингу – Віталій Черняк.

Від Верховної Ради України:

Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності – Михайло Довбенко.
Від профільних асоціацій:

Виконавчий директор «Незалежної асоціації банків України» – Олена Коробкова.
Голова Правління Асоціації «Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній» – Ганна Замазєєва.

Від бізнесу:

Sales and analytics компанії Bloomberg – Ірина Ткаченко.
Голова правління ПАТ «РВС Банк» (RwS Банк) – Владислав Кравець.
Директор казначейства Банку Кредит Дніпро – Олег Курінний.
Керівник проекту Центр Персонального Банкінгу АТ «ПРАВЕКС БАНК» – Дмитро Кононець.
Співзасновник фінансового порталу Мінфін – Євген Ізмайлов.

Своєю експертною думкою на тему валютної лібералізації поділяться:

- Головний фінансовий аналітик, ТОВ «РА “Експерт-Рейтинг“», к. е. н. – Віталій Шапран.
- Колишній трейдер JP Morgan, Deutsche Bank – Роман Сульжик.
- Відомий фінансист, президент інвестиційної групи “Універ“– Тарас Козак.
- Український економіст, політолог, громадський діяч, автор книги «Як підняти українську економіку» – Андрій Новак.
- Керівник банківської та фінансової практики, керівник практики FinTech, ЮФ Evris – Сергій Паперник.

У виставковій зоні форуму відбудеться презентація і тест-драйв першого в Україні валютомату від компанії 3S.

Детальніше ознайомитися з програмою заходу та зареєструватися можна на сайті.
Організатори форуму: компанія BankOnline фінансовий портал Мінфін асоціація ВАФК.
Місце проведення: Київ, вул. Басейна, 2А, TAO Event Hall.

https://news.finance.ua/ua/news/-/43425 ... ogo-forumu
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 445
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 09:27

Уважаемые форумчане!
С радостью анонсируем об Первом украинском валютном форуме,который стартует 26 сентября. На форуме своим мнением поделятся ряд авторитетных профильных экспертов и банкиров.

Детали здесь: https://goo.gl/DjA3Dv

С ув.Ирина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 445
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 10:53

Re: Лише 2 тижні до Першого українського валютного форуму

Шановні колеги!
Нагадуємо - залишилися лише 2 дні до Першого українського валютного форуму!
26 вересня, середа з 09.00 – 19.00 Деталі

З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 445
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:07

Сумно

Ірина_ Я не встиг! :D :D :mrgreen:
Sprynchan298
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:44

Стипендія

Коли буде стипендія? :twisted:
Sprynchan298
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:46

Закончился уже форум-то или нет?
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8475
З нами з: 16.11.11
Подякував: 653 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.