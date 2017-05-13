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Терминалы самообслуживания

Терминалы самообслуживания
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:57

Терминалы самообслуживания

Добрый день!
Интересует все, что связано с терминалами самообслуживания:
- EasyPay
- IBox

В частности, интересует:
1) какую комиссию берут терминалы EasyPay и IBox при погашении кредита (кредитной карты) наличными через них;
2) как быстро зачисляются средства на счет.

Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...
А воз и ныне там.
Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста!
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:29

  ShtormK написав:Добрый день!
Интересует все, что связано с терминалами самообслуживания:
- EasyPay
- IBox

В частности, интересует:
1) какую комиссию берут терминалы EasyPay и IBox при погашении кредита (кредитной карты) наличными через них;
2) как быстро зачисляются средства на счет.

Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...
А воз и ныне там.
Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста!

Дуже залежить від того, що у вас за кредитка: одні банки мають домовленість з мережами терміналів, інші не мають - від цього залежить комісія. Розмір комісії видно до внесення готівки. Одні банки трактують факт поповнення, як погашення, інші проводять поповнення впродовж кількох робочих днів. Уточніть своє питання, а краще запитайте на гілці відповідного банку.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 14:46

  klug написав:
  ShtormK написав:Добрый день!
Интересует все, что связано с терминалами самообслуживания:
- EasyPay
- IBox

В частности, интересует:
1) какую комиссию берут терминалы EasyPay и IBox при погашении кредита (кредитной карты) наличными через них;
2) как быстро зачисляются средства на счет.

Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...
А воз и ныне там.
Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста!

Дуже залежить від того, що у вас за кредитка: одні банки мають домовленість з мережами терміналів, інші не мають - від цього залежить комісія. Розмір комісії видно до внесення готівки. Одні банки трактують факт поповнення, як погашення, інші проводять поповнення впродовж кількох робочих днів. Уточніть своє питання, а краще запитайте на гілці відповідного банку.


Я собираю информацию для публикации по данному направлению "Терминалы самообслуживания", точнее, "Оплата кредита через терминал".
Был бы очень признателен, если бы кто-то отписался по своему реальному опыту использования этих терминалов.

Кстати, а через терминалы Приватбанка можно только по его кредитам платить или по другим банкам тоже?
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 16:28

Re: Терминалы самообслуживания

Монобанк - погашение/пополнение кредитке по номеру карты + надо указать номер телефона, комиссия 0.
К сожалению на этом мой опыт i- и прочих боксов ограничивается. Вообще если бы альфа не рассматривал операции с монобанком как мошеннические, то и этого бы не узнал. Т.е. тупо пришел в отделение альфы (т.к. мне заблокировали карту из-за пополнения кредитки от моно) разблокировал ультру (сказали часа через два смогу пользоваться), снял в кассе все что было на ультре - хорошо хоть это смог. И пополнил прямо в отделении через ibox кредитку(карту) монобанка.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:32

Re: Терминалы самообслуживания

  ShtormK написав:Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...
А воз и ныне там.
Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста!

очень даже верю
техподдержка у EasyPay как в совке)
некогда бабушке-носки вяжет))
mitun8019
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:56

  ShtormK написав:Добрый день!
Интересует все, что связано с терминалами самообслуживания:
- EasyPay
- IBox

В частности, интересует:
1) какую комиссию берут терминалы EasyPay и IBox при погашении кредита (кредитной карты) наличными через них;
2) как быстро зачисляются средства на счет.

Вы не поверите, но обзвонил всех, кого мог из поддержки -никто ничего толком ответить не может! Написал даже письмо на поддержку EasyPay, ответили, что письмо получили - и тишина...
А воз и ныне там.
Может, кто пользовался - помогите информацией, пожалуйста!


Добрый день, ShtormK!
Я являюсь официальным представителем компании IBOX! Можете задавать любые вопросы;)
ibox_ukraine
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:59

ibox_ukraine, когда будет айбокс банк и что там интересного предложат?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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