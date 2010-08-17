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терминалы каких банков принимают к оплате amex ?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 13 лис, 2019 00:17
подскажите pls, какие украинские банки работают с амексом. сейчас у нас стоят терминалы альфа банка, они амексы к оплате не принимают. спасибо
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Jay
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Richi