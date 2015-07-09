Ген. прокурор Украины - коллаборант?

Додано: Суб 15 вер, 2018 11:14

Выдали своего Героя стране-агрессору! Какая еще Сирия, когда он воевал за нас на Донбассе? Прокуратура теперь будет верить в рашистские байки? Такое решение мог принять только только предатель о коллаборационист! И зам. такие решения не принимает, это подстава, это дело рук луценка! Видать, мало ему особняков, торговых центров и провайдеров! К ответу подонков! Украина, вставай! Пора выходить на улицы и привлекать этих тварей к народному суду!Следующий шаг - они сдадут нас всех путлеру как сдали Крым, если будем молчать.И при чем тут, вообще, Сирия, и почему выдавать рашистам? Логики нет, точнее, она рашистская, значит, отсутствующая, как и веры в рашистские байки там нет, просто 100-процентный коллаборационист. Ген. прокурор - предатель Украины и коллаборационист!