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Ген. прокурор Украины
- коллаборант?

Ген. прокурор Украины - коллаборант?
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 11:14

Ген. прокурор Украины - коллаборант?

http://repost.net.ua/?p=16645

Выдали своего Героя стране-агрессору! Какая еще Сирия, когда он воевал за нас на Донбассе? Прокуратура теперь будет верить в рашистские байки? Такое решение мог принять только только предатель о коллаборационист! И зам. такие решения не принимает, это подстава, это дело рук луценка! Видать, мало ему особняков, торговых центров и провайдеров! К ответу подонков! Украина, вставай! Пора выходить на улицы и привлекать этих тварей к народному суду!
Следующий шаг - они сдадут нас всех путлеру как сдали Крым, если будем молчать.
И при чем тут, вообще, Сирия, и почему выдавать рашистам? Логики нет, точнее, она рашистская, значит, отсутствующая, как и веры в рашистские байки там нет, просто 100-процентный коллаборационист. Ген. прокурор - предатель Украины и коллаборационист!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:45

Вопрос А. Наталушко

А кто такой "коллаборант"?
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:57

  jakecopernik написав:А кто такой "коллаборант"?

лаборант с коллой :lol: :lol:
Кискодер
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