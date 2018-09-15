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СЭП 23/7 в банках Украины
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Додано: Сер 17 лис, 2021 21:02
- Код: Виділити все
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|__сб-вс_|
_____________________________________________________________
А-банк-фл (отправка)____|___??______________________|___нет__|
А-банк-фл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да__|
Изибанк-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|
Конкорд-фл(прием)_______|___да______________________|___??___|
Конкорд-фл(отправка)____|___да______________________|___да___|
КредиАгри-фл (прием)____|___нет_____________________|___нет?_|
Моно-фл (отправка)______|___да______________________|___да___|
Моно-фл (прием)_________|___да______________________|___да___|
Обанк-фл(прием)_________|___??______________________|___да __|
ОТП-фл(прием)___________|___да______________________|___?? __|
Ощад-фл(прием)__________|___??______________________|___нет__|
Приват-юл (отправка)____|___да (5грн за платеж)_____|___нет__|
Приват-юл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Райфайзен-фл (прием)____|___да______________________|___да___|
Райфайзен-фл (отправка)_|___?да_____________________|___?да__|
Укрсиббанк-фл(отправка)_|___нет_____________________|___нет__|
Укрсиббанк-фл(прием)____|___да______________________|___нет__|
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ol_zy
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- Повідомлень: 7459
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 788 раз.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 22:53
ol_zy ОТП.
СЕП отправленный из Альфа в субботу пришел в ОТП в понедельник утром.
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pepe
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- Подякували: 8 раз.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 00:47
- Код: Виділити все
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|__сб-вс_|
_____________________________________________________________
А-банк-фл (отправка)____|___??______________________|___нет__|
А-банк-фл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да __|
Изибанк-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|
Конкорд-фл(прием)_______|___да______________________|___??___|
Конкорд-фл(отправка)____|___да______________________|___да___|
КредиАгри-фл (прием)____|___нет_____________________|___нет?_|
Моно-фл (отправка)______|___да______________________|___да___|
Моно-фл (прием)_________|___да______________________|___да___|
Обанк-фл(прием)_________|___??______________________|___да __|
ОТП-фл(прием)___________|___да______________________|___нет__|
Ощад-фл(прием)__________|___??______________________|___нет__|
Приват-юл (отправка)____|___да (5грн за платеж)_____|___нет__|
Приват-юл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Райфайзен-фл (прием)____|___да______________________|___да___|
Райфайзен-фл (отправка)_|___?да_____________________|___?да__|
Укрсиббанк-фл(отправка)_|___нет_____________________|___нет__|
Укрсиббанк-фл(прием)____|___да______________________|___нет__|
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ol_zy
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- Повідомлень: 7459
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- Подякували: 788 раз.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 00:29
- Код: Виділити все
Банк (услуга)___________|___с 18 до 23-00 (пн-пт)___|__сб-вс_|
_____________________________________________________________
А-банк-фл (отправка)____|___??______________________|___нет__|
А-банк-фл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Альфа-фл (прием)________|___да______________________|___да___|
Альфа-фл (отправка)_____|___да______________________|___да __|
Изибанк-фл(отправка)____|___нет_____________________|___??___|
Изибанк-фл(прием)_______|___да______________________|___??___|
Конкорд-фл(прием)_______|___да______________________|___??___|
Конкорд-фл(отправка)____|___да______________________|___да___|
КредиАгри-фл (прием)____|___нет_____________________|___нет?_|
Моно-фл (отправка)______|___да______________________|___да___|
Моно-фл (прием)_________|___да______________________|___да___|
Обанк-фл(прием)_________|___??______________________|___да __|
ОТП-фл(прием)___________|___да______________________|___нет__|
Ощад-фл(прием)__________|___??______________________|___нет__|
Приват-юл (отправка)____|___да (5грн за платеж)_____|___нет__|
Приват-юл (прием)_______|___да______________________|___??___|
Райфайзен-фл (прием)____|___да______________________|___да___|
Райфайзен-фл (отправка)_|___?да_____________________|___?да__|
Укрсиббанк-фл(отправка)_|___нет_____________________|___нет__|
Укрсиббанк-фл(прием)____|___да______________________|___нет__|
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ol_zy
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Додано: Нед 30 лип, 2023 16:51
Ощад на диво зарахував СЕП в суботу 29.07: Sense (16:11) ➡️ Ощад (приблизно 18:10, в деталях операції пише 00:00 замість реального часу).
Раніше того ж дня Sense (15:35) ➡️ monobank (15:41).
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wildlynx
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:28
УкрСиб, анонсировавший чуть ли не первым (как по мне - первым) переход на новый СЭП НБУ, в выходные так и не выпускает
но(!)
если раньше приложение говорило, что "не на часи, но отправим сразу как только", но теперь "отправляет", списывает, но, конечно, в банки не доходит
P.S. пополнял перед этим банкомат, может, изза этого...
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cohan
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Додано: Суб 25 лис, 2023 10:15
С Sens на кредитку ПриватБанка около 9 утра в субботу в течение 10 минут СЭП заходит.
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ramzes4
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Додано: Суб 25 лис, 2023 10:22
cohan написав:
если раньше приложение говорило, что "не на часи, но отправим сразу как только",
так воно і досі так говорить, правда я ще точно не вирахував чаосве вікно
десь між 8 і 9 ранку буває в робочі дні
на який банк йшов ваш СЕП і не дойшов?
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greenozon
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