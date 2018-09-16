RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Інтернет-трейдинг
/
Продам майнинг Pool

Продам майнинг Pool
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 22:27

Продам майнинг Pool

Продам готовый майнинг пул. Пул собран на лучшем современном движке. Включает в себя страницу сайта и пользователей (плюс бесплатно от меня простенький логотип под ваш домен) Поддерживает множество алгоритмов хеширования. 50+ и можно увеличить. Все основные крипто-валюты и масса новых, в общем практически любая крипта. Пул в формате VHD диска (опц.Linux, диск динамический и можно задавать любой размер) Его легко и быстро можно развернуть через проги типа VirtualBox и подобные, в виде вирт. диска. И так же на любой физ. машине, будь то ПК или ноут как основн. опц. систему.
Пул собирал для себя, но т.к появилась другая более интересная работа то отдам за ненадобностью. По умолчанию стоит процент доната пулу 0.5%, но это все можно изменить на ваше усмотрение, все параметры настраиваемые. Прошу недорого, 250$ за весь пакет плюс подробная инструкция и помощь в первые дни с установкой и подключением. И второй вариант 500$, за весь пакет плюс полная поддержка первые два три месяца, установка, настройка, компиляция новых валют и другая любого вида помощь, до того периода пока полностью не освоитесь сами.
Если кому интересно сообщите, буду рад помочь. Ответить смогу так же на skype или e-mail
master77
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61127)
17.09.2018 07:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.