Продам майнинг Pool

Продам готовый майнинг пул. Пул собран на лучшем современном движке. Включает в себя страницу сайта и пользователей (плюс бесплатно от меня простенький логотип под ваш домен) Поддерживает множество алгоритмов хеширования. 50+ и можно увеличить. Все основные крипто-валюты и масса новых, в общем практически любая крипта. Пул в формате VHD диска (опц.Linux, диск динамический и можно задавать любой размер) Его легко и быстро можно развернуть через проги типа VirtualBox и подобные, в виде вирт. диска. И так же на любой физ. машине, будь то ПК или ноут как основн. опц. систему.
Пул собирал для себя, но т.к появилась другая более интересная работа то отдам за ненадобностью. По умолчанию стоит процент доната пулу 0.5%, но это все можно изменить на ваше усмотрение, все параметры настраиваемые. Прошу недорого, 250$ за весь пакет плюс подробная инструкция и помощь в первые дни с установкой и подключением. И второй вариант 500$, за весь пакет плюс полная поддержка первые два три месяца, установка, настройка, компиляция новых валют и другая любого вида помощь, до того периода пока полностью не освоитесь сами.
Если кому интересно сообщите, буду рад помочь. Ответить смогу так же на skype или e-mail