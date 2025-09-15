RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки коштує нова нерухомість
у Європі (інфографіка)

Скільки коштує нова нерухомість у Європі (інфографіка)
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 23:06

Скільки коштує нова нерухомість у Європі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Серед усіх європейських міст найдорожче житло у Люксембурзі, Мюнхені та Парижі — за один квадратний метр просять понад 10−11 тисяч євро. Значно бюджетнішим варіантом нового житла буде квартира у Греції, Словаччині, Хорватії, Словенії, Румунії або Албанії.

Дивися повний текст
Скільки коштує нова нерухомість у Європі (інфографіка)
