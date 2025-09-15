|
|
|
Скільки коштує нова нерухомість у Європі (інфографіка)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 вер, 2025 23:06
Пропонуємо до обговорення:
Серед усіх європейських міст найдорожче житло у Люксембурзі, Мюнхені та Парижі — за один квадратний метр просять понад 10−11 тисяч євро. Значно бюджетнішим варіантом нового житла буде квартира у Греції, Словаччині, Хорватії, Словенії, Румунії або Албанії.
Дивися повний текст Скільки коштує нова нерухомість у Європі (інфографіка)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100529
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|