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Путешествия в отдаленные
экзотические края

Путешествия в отдаленные экзотические края
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 18:04

Путешествия в отдаленные экзотические края

Коллеги, может кто из вас уже был в Перу и изучал варианты оптимального перелёта в Лиму?
И вообще, давайте делится опытом и лайфаками, кто где был, как добирался, что интересного смотрел?
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 18:29

Re: Путешествия в отдаленные экзотические края

К примеру могу рассказать, что весной совершил круиз по карибским островам, это был второй мой круиз по карибам. Первый был лет 6 назад, наше судно отходило от Доминиканы и сам круиз стоил каких то смешных денег - типа 800 долларов каюта сюит, с посещением сент мартина, Арубы, венесуэльского острова Маргарита, доминики и арубы.
В этот раз решили ещё побывать в США, поэтому летели через Нью-Йорк в форт лодердейл, туда лететь дешевле чем на Майами, откуда отходил наш лайнер. Посетили Ямайку, Багамы, джождтаун и ещё один частный остров на каймановых островах. На Ямайке были на водопадах и бобслее в национальном парке, плавали со скатами в Джорджтауне, на Багамах - Атлантис... ну это то, что является визиткой багамских островов.
А в каких интересных местах побывали вы?
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Повідомлень: 7963
З нами з: 23.01.13
Подякував: 225 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
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