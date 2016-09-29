Путешествия в отдаленные экзотические края

Додано: Вів 18 вер, 2018 18:29

К примеру могу рассказать, что весной совершил круиз по карибским островам, это был второй мой круиз по карибам. Первый был лет 6 назад, наше судно отходило от Доминиканы и сам круиз стоил каких то смешных денег - типа 800 долларов каюта сюит, с посещением сент мартина, Арубы, венесуэльского острова Маргарита, доминики и арубы.

В этот раз решили ещё побывать в США, поэтому летели через Нью-Йорк в форт лодердейл, туда лететь дешевле чем на Майами, откуда отходил наш лайнер. Посетили Ямайку, Багамы, джождтаун и ещё один частный остров на каймановых островах. На Ямайке были на водопадах и бобслее в национальном парке, плавали со скатами в Джорджтауне, на Багамах - Атлантис... ну это то, что является визиткой багамских островов.

А в каких интересных местах побывали вы?