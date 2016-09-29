Коллеги, может кто из вас уже был в Перу и изучал варианты оптимального перелёта в Лиму?
И вообще, давайте делится опытом и лайфаками, кто где был, как добирался, что интересного смотрел?
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Додано: Вів 18 вер, 2018 18:04
Путешествия в отдаленные экзотические края
Коллеги, может кто из вас уже был в Перу и изучал варианты оптимального перелёта в Лиму?
И вообще, давайте делится опытом и лайфаками, кто где был, как добирался, что интересного смотрел?
Додано: Вів 18 вер, 2018 18:29
Re: Путешествия в отдаленные экзотические края
К примеру могу рассказать, что весной совершил круиз по карибским островам, это был второй мой круиз по карибам. Первый был лет 6 назад, наше судно отходило от Доминиканы и сам круиз стоил каких то смешных денег - типа 800 долларов каюта сюит, с посещением сент мартина, Арубы, венесуэльского острова Маргарита, доминики и арубы.
В этот раз решили ещё побывать в США, поэтому летели через Нью-Йорк в форт лодердейл, туда лететь дешевле чем на Майами, откуда отходил наш лайнер. Посетили Ямайку, Багамы, джождтаун и ещё один частный остров на каймановых островах. На Ямайке были на водопадах и бобслее в национальном парке, плавали со скатами в Джорджтауне, на Багамах - Атлантис... ну это то, что является визиткой багамских островов.
А в каких интересных местах побывали вы?
Додано: Сер 26 вер, 2018 11:18
Самый удобный и соответсвенно дорогой вариант добраться до Лимы через Амстердам - прямым рейсом. Варианты подешевле процентов на 15 через Варшаву и США (либо Лос-Анджелес, либо Нью-Йорк) через Панаму. В этом случае получается три пересадки.
Но в варианте через Амстердам есть неудобный момент - во первых до него нужно добраться, во вторых самолёт на Лиму улетает рано утром, тоесть по любому ночевать придётся где то в Европе (в Варшаве или Амстердаме).
Есть ещё один вариант прямой рейс из Мадрида, но он дороже, чем через США, и мне лично неудобен так как до мадрида можно добраться только мау через Киев, а я лечу из Харькова.
На конкретные даты вообще самым дешевым и оптимальным оказался перелёт Харьков-Варшава-Нью-йорк-Панама-Лима, вылет в 15-00, прилёт в 11-30 следующего дня, обратно вылет в 2-30 ночи, прилёт в 17-00 следующего дня, единственное неудобство на обратном пути - почти 8 часов придётся в Нью-Йорке куковать
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:05
Stringer
Скажіть, скільки вийшов квиток до Ліми, про який Ви написали?
Я летіла у Ліму з Мадрида. Оскільки частина Південної Америки - колишні іспанські колонії, то звідти досить часто бувають привабливі ціни на авіалінії Iberia. Також я відносно часто зустрічаю гарні ціни в Південну Америку з Брюсселю. Це ті ж Iberia. Ціни, про які я говорю, - орієнтовно 650$ в два боки. А до міст Європи можна долетіти на МАУ, тим більше, що потрібно вилітати з Харкова, як я зрозуміла.
Щодо Перу, то я була там протягом місяця кілька років тому зі своїм чоловіком. Ось можу поділитися детальним маршрутом на своєму блозі
І, думаю, найцікавіше, це Мачу Пікчу та подорож до нього. Тут я написала, як туди добиратися не потягом, а автобусом, що в 4 рази дешевше
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:13
Мы поздно начали искать, и через Барселону или Мадрид не было удобных стыковок.
Стоимость Харьков-Варшава-НьюЙорк и обратно - 35680 грн, НьюЙорк-Панама-Лима - 1600 $. Это все на двоих. Решили сразу лететь в Куско, самолёт в один конец Лима-Куско -124$. Билеты на поезд уже купили - 148 на двоих, жаль что вы поздно написали об автобусе
Додано: Суб 13 жов, 2018 18:14
Re: Путешествия в отдаленные экзотические края
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