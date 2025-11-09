RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 00:54

Работа еCVT Тойота.
https://youtu.be/r_CCkuDIvuU?si=gdt92l8hhO7FEnjH
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 01:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:50-річних іпотечних кредитів

Через 20 лет платежей будет выплачено аж целых 15% стоимости дома. Потом банк поднимет ставку, заёмщик не сможет себе позволить больше ежемесячный платёж, и дом уходит с молотка. Почти все вырученные деньги достаются банку.
Просто платить арендную плату как-то гуманнее.
