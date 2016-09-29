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Путешествия в отдаленные
экзотические края

Путешествия в отдаленные экзотические края
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 18:04

Путешествия в отдаленные экзотические края

Коллеги, может кто из вас уже был в Перу и изучал варианты оптимального перелёта в Лиму?
И вообще, давайте делится опытом и лайфаками, кто где был, как добирался, что интересного смотрел?
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 18:29

Re: Путешествия в отдаленные экзотические края

К примеру могу рассказать, что весной совершил круиз по карибским островам, это был второй мой круиз по карибам. Первый был лет 6 назад, наше судно отходило от Доминиканы и сам круиз стоил каких то смешных денег - типа 800 долларов каюта сюит, с посещением сент мартина, Арубы, венесуэльского острова Маргарита, доминики и арубы.
В этот раз решили ещё побывать в США, поэтому летели через Нью-Йорк в форт лодердейл, туда лететь дешевле чем на Майами, откуда отходил наш лайнер. Посетили Ямайку, Багамы, джождтаун и ещё один частный остров на каймановых островах. На Ямайке были на водопадах и бобслее в национальном парке, плавали со скатами в Джорджтауне, на Багамах - Атлантис... ну это то, что является визиткой багамских островов.
А в каких интересных местах побывали вы?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:18

  Stringer написав:Коллеги, может кто из вас уже был в Перу и изучал варианты оптимального перелёта в Лиму?
И вообще, давайте делится опытом и лайфаками, кто где был, как добирался, что интересного смотрел?

Самый удобный и соответсвенно дорогой вариант добраться до Лимы через Амстердам - прямым рейсом. Варианты подешевле процентов на 15 через Варшаву и США (либо Лос-Анджелес, либо Нью-Йорк) через Панаму. В этом случае получается три пересадки.
Но в варианте через Амстердам есть неудобный момент - во первых до него нужно добраться, во вторых самолёт на Лиму улетает рано утром, тоесть по любому ночевать придётся где то в Европе (в Варшаве или Амстердаме).
Есть ещё один вариант прямой рейс из Мадрида, но он дороже, чем через США, и мне лично неудобен так как до мадрида можно добраться только мау через Киев, а я лечу из Харькова.
На конкретные даты вообще самым дешевым и оптимальным оказался перелёт Харьков-Варшава-Нью-йорк-Панама-Лима, вылет в 15-00, прилёт в 11-30 следующего дня, обратно вылет в 2-30 ночи, прилёт в 17-00 следующего дня, единственное неудобство на обратном пути - почти 8 часов придётся в Нью-Йорке куковать
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:05

Stringer
Скажіть, скільки вийшов квиток до Ліми, про який Ви написали?
Я летіла у Ліму з Мадрида. Оскільки частина Південної Америки - колишні іспанські колонії, то звідти досить часто бувають привабливі ціни на авіалінії Iberia. Також я відносно часто зустрічаю гарні ціни в Південну Америку з Брюсселю. Це ті ж Iberia. Ціни, про які я говорю, - орієнтовно 650$ в два боки. А до міст Європи можна долетіти на МАУ, тим більше, що потрібно вилітати з Харкова, як я зрозуміла.

Щодо Перу, то я була там протягом місяця кілька років тому зі своїм чоловіком. Ось можу поділитися детальним маршрутом на своєму блозі https://www.hannaburlaka.com/2013/12/peru.html. В цій статті є мапа та описано, де ми були, і на кожне місце є посилання, щоб детальніше прочитати про те, що сподобається.
І, думаю, найцікавіше, це Мачу Пікчу та подорож до нього. Тут я написала, як туди добиратися не потягом, а автобусом, що в 4 рази дешевше https://www.hannaburlaka.com/2013/12/wa ... icchu.html
a_net
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:13

  a_net написав:Stringer
Скажіть, скільки вийшов квиток до Ліми, про який Ви написали?
Я летіла у Ліму з Мадрида. Оскільки частина Південної Америки - колишні іспанські колонії, то звідти досить часто бувають привабливі ціни на авіалінії Iberia. Також я відносно часто зустрічаю гарні ціни в Південну Америку з Брюсселю. Це ті ж Iberia. Ціни, про які я говорю, - орієнтовно 650$ в два боки. А до міст Європи можна долетіти на МАУ, тим більше, що потрібно вилітати з Харкова, як я зрозуміла.

Щодо Перу, то я була там протягом місяця кілька років тому зі своїм чоловіком. Ось можу поділитися детальним маршрутом на своєму блозі https://www.hannaburlaka.com/2013/12/peru.html. В цій статті є мапа та описано, де ми були, і на кожне місце є посилання, щоб детальніше прочитати про те, що сподобається.
І, думаю, найцікавіше, це Мачу Пікчу та подорож до нього. Тут я написала, як туди добиратися не потягом, а автобусом, що в 4 рази дешевше https://www.hannaburlaka.com/2013/12/wa ... icchu.html

Мы поздно начали искать, и через Барселону или Мадрид не было удобных стыковок.
Стоимость Харьков-Варшава-НьюЙорк и обратно - 35680 грн, НьюЙорк-Панама-Лима - 1600 $. Это все на двоих. Решили сразу лететь в Куско, самолёт в один конец Лима-Куско -124$. Билеты на поезд уже купили - 148 на двоих, жаль что вы поздно написали об автобусе :-(
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:14

Re: Путешествия в отдаленные экзотические края

Only €435

https://www.fly4free.com/flight-deals/e ... only-e435/
Pater
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:30

  Pater написав:Only €435

https://www.fly4free.com/flight-deals/e ... only-e435/

Да.... где ж вы раньше были? даже с учетом того, что в Брюсселе приходится ночевать - это вариант и удобней и дешевле
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:42

Re: Путешествия в отдаленные экзотические края

Обращайтесь ;)
Pater
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:39

Re: Путешествия в отдаленные экзотические края

Путешествие в перу прямо противоположно отдыху. Оказалось, что 10 днй это очень мало. Если кто поедет посмотреть священную долину инков - в мачу пикчу ни в коем случае не лезьте на сами горы мачу пикчу и тем более уайну пикчу... ну в смысле если вы не профессионалы в альпинизме. Помимо того, что это долго и тяжело - на следующий день вы не сможете смотреть без ужаса на ступеньки в гостинице или хостеле. Но если кто решится - обязательно берите обувь с толстой подошвой и все лишнее оставьте в гостинице или в камере хранения. В альянтаймтамбо лучше ехать накануне посещения мачу пикчу, вечером, чтобы переночевав, часов в пять утра встать в очередь на автобус. Несмотря на то что очереди на автобус, как туда так и обратно, громадные, двигаются они быстро - автобусы едут один за одним.
Рекомендую к посещению оазис в уакачино. Просто детский восторг. Оазис как в арабских сказках описывают - внизу озеро, деревья, рестораны, гостиницы и пр., а вокруг 50 метровые песчаные барханы, по которым катаешься на багах и на досках.
Stringer
 
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