Путешествия в отдаленные экзотические края

Додано: Нед 28 жов, 2018 13:39

Путешествие в перу прямо противоположно отдыху. Оказалось, что 10 днй это очень мало. Если кто поедет посмотреть священную долину инков - в мачу пикчу ни в коем случае не лезьте на сами горы мачу пикчу и тем более уайну пикчу... ну в смысле если вы не профессионалы в альпинизме. Помимо того, что это долго и тяжело - на следующий день вы не сможете смотреть без ужаса на ступеньки в гостинице или хостеле. Но если кто решится - обязательно берите обувь с толстой подошвой и все лишнее оставьте в гостинице или в камере хранения. В альянтаймтамбо лучше ехать накануне посещения мачу пикчу, вечером, чтобы переночевав, часов в пять утра встать в очередь на автобус. Несмотря на то что очереди на автобус, как туда так и обратно, громадные, двигаются они быстро - автобусы едут один за одним.

Рекомендую к посещению оазис в уакачино. Просто детский восторг. Оазис как в арабских сказках описывают - внизу озеро, деревья, рестораны, гостиницы и пр., а вокруг 50 метровые песчаные барханы, по которым катаешься на багах и на досках.