Путешествия в отдаленные экзотические края

запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:28
запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:31
Так цены ж стартуют от $150 на двоих за 4 ночи, вот и летит народ.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:41
ещё и очередь в тур. агенстве, там где работают молодые и энергичные руководители.
а др. смотрю закрываются - говорят нет спроса.
всё в современных рекламных продуктах.
одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:44
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:49
я и говорю, что одни плачутся, что типа корона и народ не летит, т.к. не пользуются сетями, а др. в это время косят монеты и им по барабану ковит
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:39
Ну, не сгущайте
многое зависит от известности (качества) туроператора и от конечного покупателя
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