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Путешествия в отдаленные
экзотические края

Путешествия в отдаленные экзотические края
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:28

запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:31

  Игорь Алексеевич написав:запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.

Так цены ж стартуют от $150 на двоих за 4 ночи, вот и летит народ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:41

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.

Так цены ж стартуют от $150 на двоих за 4 ночи, вот и летит народ.


ещё и очередь в тур. агенстве, там где работают молодые и энергичные руководители.
а др. смотрю закрываются - говорят нет спроса.
всё в современных рекламных продуктах.
одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:44

  Игорь Алексеевич написав:одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис

по старинке уже не работает, сейчас да, через соцсети продвигаются туры в основном
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:49

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис

по старинке уже не работает, сейчас да, через соцсети продвигаются туры в основном

я и говорю, что одни плачутся, что типа корона и народ не летит, т.к. не пользуются сетями, а др. в это время косят монеты и им по барабану ковит :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:39

Ну, не сгущайте
многое зависит от известности (качества) туроператора и от конечного покупателя
person
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:44

Re: Путешествия в отдаленные экзотические края

А известность и качество, собственно, зависят в первую очередь от уровня представленности на разных площадках, в первую очередь соцесетях, конечно.
Darina85
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:45

Re: Путешествия в отдаленные экзотические края

А я был на Филиппинах. Самый юг -Давао
Investor_K
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Япония. 8) Токио, Киото, Нагоя.
Slon_Nosov
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