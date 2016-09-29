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Путешествия в отдаленные экзотические края
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:28
запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 21:31
Игорь Алексеевич написав:
запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.
Так цены ж стартуют от $150 на двоих за 4 ночи, вот и летит народ.
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Zebra
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Додано: Сер 11 лис, 2020 21:41
Zebra написав: Игорь Алексеевич написав:
запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.
Так цены ж стартуют от $150 на двоих за 4 ночи, вот и летит народ.
ещё и очередь в тур. агенстве, там где работают молодые и энергичные руководители.
а др. смотрю закрываются - говорят нет спроса.
всё в современных рекламных продуктах.
одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис
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Додано: Сер 11 лис, 2020 21:44
Игорь Алексеевич написав:
одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис
по старинке уже не работает, сейчас да, через соцсети продвигаются туры в основном
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Zebra
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Додано: Сер 11 лис, 2020 21:49
Zebra написав: Игорь Алексеевич написав:
одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис
по старинке уже не работает, сейчас да, через соцсети продвигаются туры в основном
я и говорю, что одни плачутся, что типа корона и народ не летит, т.к. не пользуются сетями, а др. в это время косят монеты и им по барабану ковит
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:39
Ну, не сгущайте
многое зависит от известности (качества) туроператора и от конечного покупателя
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Додано: Чет 10 гру, 2020 19:44
А известность и качество, собственно, зависят в первую очередь от уровня представленности на разных площадках, в первую очередь соцесетях, конечно.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:45
А я был на Филиппинах. Самый юг -Давао
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:23
Япония.
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