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Політика та гроші
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Что будет если на Россию сбросят
атомную бомбу доброжелатели

Что будет если на Россию сбросят атомную бомбу доброжелатели
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 13:49

Что будет если на Россию сбросят атомную бомбу доброжелатели

valentina806400
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