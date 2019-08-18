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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:58
Flamingo
самая большая проблема юзанья этих лаунжей, когда ты путешествуешь с багажем, т.к. не можешь попасть в этот зал пока не сдашь багаж на стойке, а их обычно открывают за 2 часа и времени чтоб посвинячить в лаунже или просто банально отдохнуть особо и нет.
я вот как бомжара 5 часов огинался под стойкой имея 3 карты инфинити, ожидая когда кура примет багаж, а потом уже и на лаунж особо и времени небыло ... поэтому все эти блага для тех кто с ручной кладью тока ездит.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:48
IMPRINTER написав:Flamingo
самая большая проблема юзанья этих лаунжей, когда ты путешествуешь с багажем, т.к. не можешь попасть в этот зал пока не сдашь багаж на стойке, а их обычно открывают за 2 часа и времени чтоб посвинячить в лаунже или просто банально отдохнуть особо и нет.
я вот как бомжара 5 часов огинался под стойкой имея 3 карты инфинити, ожидая когда кура примет багаж, а потом уже и на лаунж особо и времени небыло ... поэтому все эти блага для тех кто с ручной кладью тока ездит.
Смысл этих благ в длительных транзитных пересадках а не в том, что бы забежать пожрать нашару перед вылетом
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maxim2014
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:58
maxim2014 написав:
Смысл этих благ в длительных транзитных пересадках а не в том, что бы забежать пожрать нашару перед вылетом
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:00
maxim2014 написав: IMPRINTER написав:Flamingo
самая большая проблема юзанья этих лаунжей, когда ты путешествуешь с багажем, т.к. не можешь попасть в этот зал пока не сдашь багаж на стойке, а их обычно открывают за 2 часа и времени чтоб посвинячить в лаунже или просто банально отдохнуть особо и нет.
я вот как бомжара 5 часов огинался под стойкой имея 3 карты инфинити, ожидая когда кура примет багаж, а потом уже и на лаунж особо и времени небыло ... поэтому все эти блага для тех кто с ручной кладью тока ездит.
Смысл этих благ в длительных транзитных пересадках а не в том, что бы забежать пожрать нашару перед вылетом
если летите лоу-костером то там нет понятия "стыковка", "транзит" - это два отдельных билета и надо получить и сдать багаж по-новой ... так что имеем транзитную пересадку без возможности посетить лаунж пока не откроются стойки на сдачу багажа - сиди под ними бомжуй
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IMPRINTER
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- З нами з: 06.08.09
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- Подякували: 5766 раз.
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9
5
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