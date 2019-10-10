Додано: Сер 09 жов, 2019 20:10

От моего банка прилетела "малява", что с 1 октября Виза для Украины открыла для пользователей премиум карт (от платинума и выше) консьерж-сервис в популярных мессенджерах в виде чат ботов. Боты есть в вайбере, телеграмм и фэйсбуке. Имя - VisaUkraine . Кто любит телефонное общение - +380443000503. Вопросы по программам визы (фастлайн, лаунжкэй, убер, упаковка багажа и т.п.) можно задавать туда. В частности на мой вопрос куда мне обращаться по FastLine в Борисполе, учитывая что моей авиакомпании Qatar airlines нет ни в списке по стойке №48, ни в списке где услуга предоставляется на стойках авикомпаний, оператор попросила полчаса на решение вопроса, а потом сообщила следующее: "я позвонила в fastline в Борисполе и мне ответили, что они обслуживают авиакомпанию Qatar airlines. Услуга доступна картам Visa Infinite и Visa Signature. Вы проходите на 48 стойку, где проверяют вашу карту и если все условия выполнены, проходите вне очереди."



В общем рекомендую в случае вопросов обращаться к ним. При этом на начальном этапе попросят дать Ваши ФИО, номер телефона, название банка, выпустившего Вам премиальную Визу, и максимальный класс карты Виза, которым Вы обладаете.