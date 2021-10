Форуми / Персональні Фінанси / Лайфхаки. Корисні поради / Лаунж Кей Лаунж Кей + Додати

#<1 ... 46474849 Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:02 Re: Лаунж Кей Son of Sun написав: cohan написав: Як, до речі, перевірити виконання умов безоплатності для Мастера?



Я дивився на кількість балів "Більше" у веб-банкінгу, якщо більше 600, то умова по картці виконана. Або табличку в Excel завантажував з операціями за період. Я дивився на кількість балів "Більше" у веб-банкінгу, якщо більше 600, то умова по картці виконана. Або табличку в Excel завантажував з операціями за період.



Якщо ви по ОТП банк, то там за ресторани, наприклад, дають в 5 разів більше балів. Ну і бали ж накопичуються, треба пам'ятати кількість на початок місяця?



По картам УкрСиба (пакет Блэк) есть бесплатное тестирование. Но сам пакет стоит столько, что вряд-ли имеет смысл его оформлять. Разве что бесплатно дали.

Если есть премиум в УкрСибе, то можешь просто спросить у персмена. Я спросил - мне со следующего месяц согласовали.

