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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:03

Re: Лаунж Кей

  cohan написав:а, каюсь, конечно же Правэкс, вот у него гуд - в зачет идет остаток по валютным картым

Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке.
А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:10

  ingtrans написав:
  cohan написав:а, каюсь, конечно же Правэкс, вот у него гуд - в зачет идет остаток по валютным картым

Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке.
А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное?


у меня World Elite бесплатная (+3 Платинума), может шла в пакете к фирме,
другое дело что неудобно ей пользоваться - плюшек никаких, кроме аэропортов
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 18:45

  Son of Sun написав:
  cohan написав:надо тему сделать (может, и есть - не могу найти) о премиум картах, где что почему

мои изыскания:
за 50/150 на счету в КредиАгриколе нашару Мастеркард (и вроде бы 5% еще на эти начисляется)...

"не включаючи залишки на рахунку "Мобільні заощадження", за якими і нараховуються ці 5%.
А ще - відкриття пакету = 1000 грн.


ввели с 12 для IT бесплатно открытие
https://credit-agricole.ua/ru/o-banke/p ... ogiyi-1204
но в остальном все равно малоинтересно, Кредо с теми же мастеркардами получше будет
cohan
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Повідомлень: 2687
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  #<1 ... 47484950
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