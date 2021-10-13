cohan написав:а, каюсь, конечно же Правэкс, вот у него гуд - в зачет идет остаток по валютным картым
Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке. А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное?
cohan написав:а, каюсь, конечно же Правэкс, вот у него гуд - в зачет идет остаток по валютным картым
Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке. А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное?
у меня World Elite бесплатная (+3 Платинума), может шла в пакете к фирме, другое дело что неудобно ей пользоваться - плюшек никаких, кроме аэропортов