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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 00:56

смена карты

не могу вспомнить, как менять-удалять карты или нужно под каждую карту делать новое приложение Lounge Key, можно ли после удаления из одного аккаунта привязывать ее в другой ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 08:02

  SILVER_UA написав:не могу вспомнить, как менять-удалять карты или нужно под каждую карту делать новое приложение Lounge Key

Учетная запись > Сохраненные карты > Изменить.

  SILVER_UA написав:можно ли после удаления из одного аккаунта привязывать ее в другой ?

Кажется, можно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:51

Если по одной карте Platinum закончились визиты в лаунж, подскажите как ее заменить в приложении Лаунж кей на другую карту? Просто отредактировать карту в профиле?
barborys
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:57

  barborys написав:Если по одной карте Platinum закончились визиты в лаунж, подскажите как ее заменить в приложении Лаунж кей на другую карту? Просто отредактировать карту в профиле?


В предыдущем же сообщении написано:
  ingtrans написав:Учетная запись > Сохраненные карты > Изменить.


Где-то еще выше было написано, что изменить карту может не получиться, тогда можно просто создать новую учетную запись.
ingtrans
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Повідомлень: 3308
З нами з: 31.07.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 482 раз.
 
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  #<1 ... 49505152
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