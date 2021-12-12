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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 21 лис, 2021 00:56
смена карты
не могу вспомнить, как менять-удалять карты или нужно под каждую карту делать новое приложение Lounge Key, можно ли после удаления из одного аккаунта привязывать ее в другой ?
Додано: Нед 21 лис, 2021 08:02
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:51
Если по одной карте Platinum закончились визиты в лаунж, подскажите как ее заменить в приложении Лаунж кей на другую карту? Просто отредактировать карту в профиле?
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:57
В предыдущем же сообщении написано:
Где-то еще выше было написано, что изменить карту может не получиться, тогда можно просто создать новую учетную запись.
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