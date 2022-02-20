Безоплатний доступ до оновленої ексклюзивної зони відпочинку для пасажирів на Центральному залізничному вокзалі столиці надаватиметься за пред’явлення платіжної картки Visa та залізничного квитка не частіше 1 разу на добу і не частіше 4 разів на тиждень, при цьому кількість візитів на рік додатково не лімітується. Тривалість безкоштовного перебування у лаунжі – 1 година. Акція застосовується тільки для власників карток і не поширюється на членів родин. Щоб отримати доступ, обсяг транзакцій по картці пасажира за останні 35 днів (без урахування останніх 5 днів) має бути від 20 000 грн.
Вартість години перебування у Business & Family Lounge — 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ — 150 гривень. До вартості перебування включено каву або чай, а також сніданковий бокс від DO&CO Kyiv або сендвіч та міні-десерт на вибір.
Тобто, щоб потрапити до лаунжу за 35$ в аеропорту потрібно прокрутити 10к, а до лаунжу за 9$ на вокзалі потрібно прокрутити 20к та ще й мати Infinite. Хто знає, чи планують vip-маршрутки для Signature?
klug написав:Тобто, щоб потрапити до лаунжу за 35$ в аеропорту потрібно прокрутити 10к, а до лаунжу за 9$ на вокзалі потрібно прокрутити 20к та ще й мати Infinite. Хто знає, чи планують vip-маршрутки для Signature?
але ж вокзалом пересуваешься частише,наприклад Кыив-Нежин: зранку завиз мед до рынку, розпродав, ввечери идешь додому: харчування лаунж забезпечив, PROFIT!
klug написав:Тобто, щоб потрапити до лаунжу за 35$ в аеропорту потрібно прокрутити 10к, а до лаунжу за 9$ на вокзалі потрібно прокрутити 20к та ще й мати Infinite. Хто знає, чи планують vip-маршрутки для Signature?
Немного не так по аэропортовым лаунжам... Там чтобы пройти по инфине надо также прокрутить 20к. А если идти по Сигнечуре то тогда достаточно и 10к. А владельца какой нибудь не приведи Господи Платины пустят и за 5к оборота. Но только два раза в год. В то время как владелец инфини может ходить хоть почти каждый день, а владелец сигнечуры 10 раз в год. Лишь бы был соответсвуюший оборот. Вот как-то так