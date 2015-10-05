Форуми / Все про гроші: інші

завоювали арії (тобто носії R1a гаплогрупи)

а ви за всі "інтереси суспільства" не розписуйтеся. це також лише ваша особиста думка. і інтереси суспільства - це забрати місце в того, хто може/здатний вчитися і віддати комусь непідготовленому/тупуватому, але расово/гендерно/соціально/ідеологічно правильному? щоб потім з нього вийшов, в кращому випадку, посередній, а радше, ...івняний інженер/лікар/чи хто там? це, по вашому, інтереси суспільства? ви хотіли б попасти до такого лікаря, який ним став по якійсь квоті (неважливо якій, соціальній/расовій/гендерній), а не по здібностях і знаннях? щоб він вас достроково відправив на той світ? а такий самий слідчий чи суддя потім написали, ну і ..уй з ним (тобто з вами), так?

У меня прямо написано: Если у нас в физмат школу начнут принимать всех подряд, то потеряется всякий смысл. Я против этого. И эта моя "особиста думка" находит подтверждение во многих источниках, в частности тех, которые я приводил.

А вот то, что социально-экономическое неравенство это полезное и прогрессивное явление, вы вряд ли где найдёте.

Після служби мрія зникла?

Зник СРСР, ДМБ 1992



працювати моряком за часи ссср (хоч навіть капітаном)-це бути постійно під наглядом двох і більше людей (помполит був на судні саме для того, щоб слідкувати за капітаном і за іншими), вихід "в увольнение в город"-це група з трьох персон (це не три курсанта товариша, а один моторист комуніст дядя Вася і два курсанта



зарплата -матрос 110руб, 3й штурман 128руб, старпом(або 2мех, або помполит)-160руб, капітан десь 240р,

коли судно вийшло "в загранку" платили суточні(взамін командировочних) відповідно 22% від ставки, тобто матросу десь 24валютних рубля(в доларах десь 44 долара(по курсу 55коп за долар), далі порахуйте у капітана було менше сто доларів



моряк вимушен покупав якісь покривало або трикотин (по ціні 1-2 дол, і продавав у коміс по 50р)-це називалось "робити школу", перший раз почув це у 1985р в Сінгапурі , питаю навіщо тобі стільки покривал (десь 30шт)-матрос каже, не міні "це на школу"(тобто на продаж), подумав, щось не те, потім він пояснив значення жаргону.



Вадим, у вас немає уяви про життя моряка в совку?

ось вам приклад: судно стоїть в порту Пірей(більше 30днів) грузимо бавовну по 2-3 авто в день, температура вдень +45с, вночі +30с (причал нагрівся так, що АСФАЛЬТ оплавився, у неділю порт не працює і помполит вирішив зробити спартакіаду на судні: забіги по причалу на 100м, метання умовної гранати, підтягування на турніку, жим гирі 24кг, перетягування канату між "машиной і палубой", ще стрільба з воздушки по шарікам (зробив фото, відіслав у чмп що завдання партії виконали.



у вечорі сидимо на кормі і граємо на гитарах(нас було на судні 9 кадетів, в тому числі 3 іноземних), на судні напроти нас молоді чорні матроси -побачили своїх і почали гукати, потім дізнались що наші з Мадагаскару, а ті хлопці з Нігерії (почали пісні співати, вони свої, наші свої) прийшов помполит-побачив "заборонені контакти" і всіх відправив у столову дивитись фільм "3 тополі на плющихі", до речі фільмів гарних на судні було мало (переважно про погранців і контрабанду, про ментов)



потім по приходу в Одесу приходить митниця(таможня) і починає ритись у твоїх шмотках, якщо рейс до 90днів -1 джинси,

90+ днів маєш дозвіл купити 3 джинсів (у нас вийшло 89днів), я купив 2 джинсів (собі і брату), одні вдягнув на себе. Жінка-митник дивиться на мене і каже-ти одні джинси вдягнув на себе, кажу ні і червонію. Вона трохи попсувала нерви і пішла до іншої каюти(сказали -не роби більше так), це був 1983р а через 7 років на морвокзалі Одеси провозили тони товару(переважно бармени/офіціанти) у яких були "чаєві" тисячі доларів і вони давали по 20дол митнику і той був в захваті і щасливий хабарю.



У меня прямо написано: Если у нас в физмат школу начнут принимать всех подряд, то потеряется всякий смысл. Я против этого. И эта моя "особиста думка" находит подтверждение во многих источниках, в частности тех, которые я приводил.

А вот то, что социально-экономическое неравенство это полезное и прогрессивное явление, вы вряд ли где найдёте.

ЛАД, в ЄС і США не думаю, що хтось голодає, так як є соціальні програми.

те що Бразилія не може забезпечити достатню соцполітику, хоча на початку минулого століття вона, як і Аргентина була одні із найвищим ВВП на душу населення, і їх оминули світові війни, то хто їм доктор?

Далі, доступ до освіти, як на мене, в тому ж золотому мільярді забезпечений, до того ж тепер є дешевий інтернет, в якому можна знайти достатньо навчальних матеріалів, і тепер знання не є щось сакральне, та доступне тільки вибраним.

Чи ви все ще бажаєте "палками загнати в комунізм?" ЛАД, в ЄС і США не думаю, що хтось голодає, так як є соціальні програми.те що Бразилія не може забезпечити достатню соцполітику, хоча на початку минулого століття вона, як і Аргентина була одні із найвищим ВВП на душу населення, і їх оминули світові війни, то хто їм доктор?Далі, доступ до освіти, як на мене, в тому ж золотому мільярді забезпечений, до того ж тепер є дешевий інтернет, в якому можна знайти достатньо навчальних матеріалів, і тепер знання не є щось сакральне, та доступне тільки вибраним.Чи ви все ще бажаєте "палками загнати в комунізм?" flyman

