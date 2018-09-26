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Банки, которые предоставляют мед страховку
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Чет 27 вер, 2018 09:06
Ищу банки, через которые можно оформить ДМС (Добровольное мед. страхование). Пока нашла что Ощад, Укрсиб и Правекс страхуют через АХА. Может кто знает еще в каких банках есть ДМС?
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zinchenko_darya
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