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Банки, которые
предоставляют мед страховку

Банки, которые предоставляют мед страховку
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 09:06

Банки, которые предоставляют мед страховку

Ищу банки, через которые можно оформить ДМС (Добровольное мед. страхование). Пока нашла что Ощад, Укрсиб и Правекс страхуют через АХА. Может кто знает еще в каких банках есть ДМС?
zinchenko_darya
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