Вы знаете, грустно вас читать.

Вашу бы энергию да в мирных целях.

То, что РФ стратегически проигрывает было понятно через пару месяцев после начала войны. И я об этом давно писал. То, что Путин начал войну можно охарактеризовать известным высказыванием: "Это хуже, чем преступление, это ошибка".

Но я бы с удовольствием порассуждал о "стратегическом проигрыше" вместе с вами где-нибудь за рюмкой кофе, если бы война шла где-нибудь в Казахстане, Азербайджане, ещё где-то, но не в Украине.

Но, к сожалению, она идёт именно в Украине. И сегодня меня не очень интересуют такие рассуждения и что произойдёт с РФ когда-нибудь. А вот что происходит сегодня с Украиной меня волнует. Сегодня мы проигрываем. И не стратегически, когда-то в будущем. К сожалению, проигрываем фактически, уже сегодня.

Я бы понял ваши стратегические рассуждения, если бы мы жили где-нибудь на Западе и обсуждали эти события в кафе на Монмартре. Но в Харькове под звуки сирен как-то плохо получается.

Не пойму я вас. Или вам, как пишет [b]Hotab, просто интересно заниматься троллингом, или вы реально на зарплате, или действительно срабатывает психология ИРПпИ (вот только не понятно, откуда это взялось)?[/b]

Остальные рассуждения примерно то эн самое. Вам приходится выкручиваться, отвечать не на то, о чём идёт речь. аргументация слабая. Это естественно - вам приходится защищать слабую позицию.

ближче до фактів. як кажете, теорія після війни. путін не помилився, він веде руське суспільство до логічного кінця - якщо вони самі не можуть свій рабський стан подолати, якщо там завжди та чи інакша диктатура - таке суспільство гине. вас це засмучує - але це лише початок нового. нова Раша може таки стане частиною Європи, коли перестане бути імперією...це до чого? те, що пропонує зараз Трамп путіна - це настільки щедра пропозиція, що будь-хто при тямі хапався б двома руками. путін - як персонаж казки Пушкіна - все за каноном. може знайдеться хтось, хто перехопить владу. а може країну захлесне черговий руський бунт - а замість Іпатіївського дома буде Валдайський бункер. це так, гіпотетичні сценарії.що саме ми програємо? що такий надрив, прям руський? вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу. а далі, як скористаємось тими можливостями, що будуть. дивлячись на всю цю товпу на форумі, яка лише скиглить, й навіть не намагається щось пропонувати або робити - ці можуть обрати чергового популіста. ви теж ЛАД, лише критикуєте, пропозицій, що робити, немає.тому ще раз, де слабка позиція, ви про що? слабкі аргументи - так у вас стиль такий, ви завжди кажете, що у опонента слабкі аргументи, навіть якщо у вас їх взагалі немає. по всіх позиціях, які ми розходимся слабка позиція саме в вас.тому видихайте, все буде Україна. й всім все одно доведеться вивчити українську мову. хоча трохи дивно, що хтось її досі не знає...