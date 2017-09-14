|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 гру, 2025 00:45
ЛАД написав: fox767676 написав: Бетон написав:
Наверное уже всё. Они пойдут до конца. К сожалению, до нашего
Наш паровоз, вперёд лети!
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка
Коммуна сегодня не предвидится.
У нас нет ни одной левой партии или даже группы.
У нас, правда, вообще нет ни одной идеологической партии. хотя правые группы временами бывают.
Так что разве бунт. Бессмысленный и беспощадный. А, скорее, просто разгул бандитизма почище, чем в 90-х.
иннерцинно мыслите товарищ
будущее стремительно надвигается
а помаранчевое вышло из моды ритейлеры и маркетологи не дадут соврать
партия как дискуссионные площадки не нужны - все материалы 200 летнего развития передовой общественной мысли оцифрованы
нужен лищь импульс привести это все в действие
fox767676
- Повідомлень: 4898
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 208 раз.
- Попередження: 1
-
Додано: Чет 11 гру, 2025 00:54
fox767676 написав:
еще один мелкобуржуазный подонок незатейливо притворяющийся "другом народа"
то борщец на камеру сварит, то кота дома оставит
типа не рептилоид
конечно не рептилоид, а их мерзкий прислужник
пока эту нечисть рядящуюся в овечьи шкуры не вычистить и не возвратиться в лоно диалектического материализма - не спрыгнем с колеса сансары
Назад к победе коммунизма?
Сибарит
- Форумчанин року
- Повідомлень: 9170
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6506 раз.
- Подякували: 21702 раз.
-
135
82
38
2
Додано: Чет 11 гру, 2025 01:24
ЛАД написав:Shaman
Вы знаете, грустно вас читать.
Вашу бы энергию да в мирных целях.
То, что РФ стратегически проигрывает было понятно через пару месяцев после начала войны. И я об этом давно писал. То, что Путин начал войну можно охарактеризовать известным высказыванием: "Это хуже, чем преступление, это ошибка".
Но я бы с удовольствием порассуждал о "стратегическом проигрыше" вместе с вами где-нибудь за рюмкой кофе, если бы война шла где-нибудь в Казахстане, Азербайджане, ещё где-то, но не в Украине.
Но, к сожалению, она идёт именно в Украине. И сегодня меня не очень интересуют такие рассуждения и что произойдёт с РФ когда-нибудь. А вот что происходит сегодня с Украиной меня волнует. Сегодня мы проигрываем. И не стратегически, когда-то в будущем. К сожалению, проигрываем фактически, уже сегодня.
Я бы понял ваши стратегические рассуждения, если бы мы жили где-нибудь на Западе и обсуждали эти события в кафе на Монмартре. Но в Харькове под звуки сирен как-то плохо получается.
Не пойму я вас. Или вам, как пишет [b]Hotab
, просто интересно заниматься троллингом, или вы реально на зарплате, или действительно срабатывает психология ИРПпИ (вот только не понятно, откуда это взялось)?[/b]
Остальные рассуждения примерно то эн самое. Вам приходится выкручиваться, отвечать не на то, о чём идёт речь. аргументация слабая. Это естественно - вам приходится защищать слабую позицию.
Вы знаете, я понимаю людей, для которых: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Но такие люди уже на фронте. И давно. Могу понять тех, кто не может на фронт по состоянию здоровья. А остальные "турбопатриоты"... Я уже дважды цитировал "начальника Берёзкина", не буду повторяться.
ближче до фактів. як кажете, теорія після війни. путін не помилився, він веде руське суспільство до логічного кінця - якщо вони самі не можуть свій рабський стан подолати, якщо там завжди та чи інакша диктатура - таке суспільство гине. вас це засмучує - але це лише початок нового. нова Раша може таки стане частиною Європи, коли перестане бути імперією...
це до чого? те, що пропонує зараз Трамп путіна - це настільки щедра пропозиція, що будь-хто при тямі хапався б двома руками. путін - як персонаж казки Пушкіна - все за каноном. може знайдеться хтось, хто перехопить владу. а може країну захлесне черговий руський бунт - а замість Іпатіївського дома буде Валдайський бункер. це так, гіпотетичні сценарії.
що саме ми програємо? що такий надрив, прям руський? вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу. а далі, як скористаємось тими можливостями, що будуть. дивлячись на всю цю товпу на форумі, яка лише скиглить, й навіть не намагається щось пропонувати або робити - ці можуть обрати чергового популіста. ви теж ЛАД, лише критикуєте, пропозицій, що робити, немає.
тому ще раз, де слабка позиція, ви про що? слабкі аргументи - так у вас стиль такий, ви завжди кажете, що у опонента слабкі аргументи, навіть якщо у вас їх взагалі немає. по всіх позиціях, які ми розходимся слабка позиція саме в вас.
тому видихайте, все буде Україна. й всім все одно доведеться вивчити українську мову. хоча трохи дивно, що хтось її досі не знає...
Shaman
- Повідомлень: 10946
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
1
4
5
Додано: Чет 11 гру, 2025 01:35
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
...........
друга людина каже цю маячню - що трибунал лише тому, що програли. а власне німецьки злочини мали місце? чи зараз почуємо цікаві історії, що й Холокост визнали лише тому, що німці програли...
Мышление прямолинейное как... даже не знаю, с чем сравнииь.
В голову ИРПпИ не укладывается, что німецькі злочини мали місце, но трибунал состоялся только благодаря полному разгрому нацистов.
И толку было бы с визнання Холокосту, если бы нацисты победили. Много "западные демократии" сделали, чтобы избежать Холокоста? Кроме отказа принимать еврейских беженцев аж ничего.
...
й забуваєш головне ЛАД. факт трибуналу й денацифікація дозволили Німеччині подолати цю ганебну сторінку своєї історії
и до сих пор иметь запрет на ЯО
katso
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 01:41
Shaman написав:
що саме ми програємо? що такий надрив, прям руський? вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу. а далі, як скористаємось тими можливостями, що будуть. дивлячись на всю цю товпу на форумі, яка лише скиглить, й навіть не намагається щось пропонувати або робити - ці можуть обрати чергового популіста. ви теж ЛАД, лише критикуєте, пропозицій, що робити, немає.
питання треба ставити- що саме ми виграли після перемоги майдану? Гідність? Час казочок минув.
Прийшов час підбити касу...
Banderlog
- Повідомлень: 4172
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
2
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 06:29
Shaman написав:
що саме ми програємо? що такий надрив, прям руський? вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу
А Ви оптиміст. Поки найбільш ймовірний Грузинський сценарій і наймасштабніша демографічна катастрофа в Європі з часів Голодомору.
Бельгія послала ЄС з їх 210 млрд. Є гарантій і не хоче нам давати гроші москалів.
Дюрі-бачі
- Повідомлень: 5742
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 915 раз.
- Подякували: 641 раз.
1
