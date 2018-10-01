|
|
|
На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:54
Пропонуємо до обговорення:
В Україні для підвищення зарплат вчителям до 11 тис. грн у Державному бюджеті не вистачає понад 100 млрд грн.
Дивися повний текст На підвищення зарплат вчителям немає грошей: Гриневич озвучила необхідну суму
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84880
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:55
Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?
-
wild2006
-
-
- Повідомлень: 281
- З нами з: 05.01.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 21:25
wild2006 написав:
Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?
Куда поднимать, преподаватели в колледже, это типа профтехобразование, последний раз получали зарплату за июль
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8187
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2326 раз.
- Подякували: 3245 раз.
-
- Профіль
-
12
1
1
Додано: Сер 03 жов, 2018 21:32
Денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения(С)
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 7371
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 1765 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:38
antey1969 написав:
Денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения(С)
В отличие от Медведева - Гриневич не измывалась и не врала.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 891
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:49
freeze написав: wild2006 написав:
Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?
Куда поднимать, преподаватели в колледже, это типа профтехобразование, последний раз получали зарплату за июль
Враньё.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 891
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 жов, 2018 06:23
Заработная плата учителей в Киеве не будет уменьшаться
Рад за киевских учителей, у них хоть обещают не уменьшить.
А что на счет некиевских?
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:13
wild2006 написав:
Так ведь должны были еще в сентябре поднять до 10к?
ВР принимает зарплаты, зачем-то привязывается ,то к средним - как у судьей - 20 средних зарплат, то минимальных, нужно изначально делать тарифные сетки ,как в СССР. Еще и штрафы -точно также. Но. при этом, иметь возможность, либо корректировать отношение разрядов в оплате, либо еще что-то, так как у нас - линия развития государства -все-время изменяется, и получаем перекосы...У нас когда-то при Кучме -минимальная зарплата - была в 100 раз ниже средней, сейчас 3 минимальных - в результате все законы -бредовые по оплате. И бюджет не может выполнить бредовых обязательств
-
laa1999
-
-
- Повідомлень: 2824
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 жов, 2018 16:52
locustsucol
а если пруфану (правда с августа) то ящик Курвуазье поставишь?
-
4e4ensxe
-
-
- Повідомлень: 1101
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 жов, 2018 17:24
4e4ensxe написав:locustsucol
а если пруфану (правда с августа) то ящик Курвуазье поставишь?
Сегодня специально спросил, на этой неделе всё-таки за август дали.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8187
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2326 раз.
- Подякували: 3245 раз.
-
- Профіль
-
12
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|