Итоги: Энергетика 09.10.18

Додано: Вів 09 жов, 2018 12:35

Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), порядка 19% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана «Майкл», двигающегося от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью.



В национальном центре ураганов США не исключают, что «Майкл», который в настоящее время относится к первой категории по шкале Саффира-Симпсона, может усилиться до третьей категории.

Опасения, связанные с ураганом, «обеспечат поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе, однако более серьезное беспокойство вызывают данные о росте запасов энергоносителей в США, и особенно в Кушинге», отмечает аналитик Oanda Corp. Стивен Иннес.



«Рынок не слишком бурно отреагировал на рост запасов в США на прошлой неделе, однако в этот раз все может оказаться по-другому», считают эксперты.



По оценкам аналитиков, запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2,8 млн баррелей, запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 800 тыс. баррелей.

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в четверг в 18.00 Киева.

Ожидается, что ураган «Майкл» пройдет через восточную часть залива во вторник и через внутреннюю часть штата Флорида в среду.

Представитель правительства США заявил, что администрация Трампа рассматривает вопрос об отказе в санкциях для стран, которые сокращают импорт иранской нефти.



«США, похоже, отказываются от своей жесткой позиции в отношении покупателей иранской нефти», - пишут аналитики Commerzbank. - «Похоже, что странам-потребителям будет предоставлено больше времени, чтобы заменить их поставки нефти из Ирана, если они, по крайней мере, значительно уменьшат их».



Как сообщают аналитики Commerzbank, Индия считается одной из стран, и, согласно сообщениям, в ноябре планирует купить 9 миллионов баррелей сырой нефти из Ирана, что эквивалентно 300 000 баррелей в день после того, как в сентябре они импортировали только около 500 000 баррелей в день. Если другим потребителям, в том числе Европейскому союзу, Японии и Южной Корее, также разрешено будет продолжать покупать иранскую нефть, опасения по поводу ужесточения предложения к концу года также могут быть смягчены.

Цены на нефть поднимаются во вторник на ожиданиях сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Майкл».Нефть в понедельник оказалась под давлением новостей из США.Нефтяные фьючерсы закончили торги в понедельник снижением на сообщениях, что администрация Трампа смягчила жесткую позицию по экспорту сырой нефти из Ирана.Тем не менее, связанные с ураганом сбои в добыче в Мексиканском заливе ограничили снижение цен на нефть. Сообщения о взрыве на ключевом нефтеперерабатывающем заводе в Канаде также способствовал росту фьючерсов на бензин.Рынок нефти продолжает фокусироваться на фундаментальных показателях спроса и предложения.Рынок нефти продолжает фокусироваться на фундаментальных показателях спроса и предложения. Количество работающих буровых установок в США продолжает расти, объем производства сейчас составляет 11,1 млн. баррелей в сутки. Несмотря на меньшее количество буровых установок, работающих по сравнению с 2014/15 годами, эффективность производства повысила общую производительность. Количество установок сократилось до 861 - максимум с марта 2015 года, но ниже недавних пиков 869. В Венесуэле продолжается кризис. Инфляция там достигла рекордного пика в 82 000%, и МВФ предупредил, что она может подняться до 100 000%.Согласно сообщениям, голодающие работники прекращают добычу нефти в Венесуэле, что еще больше сокращает производство. Однако руководство страны пытается преодолеть эту проблему, используя криптовалюту в качестве средства для финансирования страны. Переизбрание Мадуро привело к усилению санкций со стороны Соединенных Штатов. В дополнение к этому, государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA объявила, что она не сможет выполнить контракты на поставку, поскольку сокращение производства продолжается. Нефтеперерабатывающие заводы продолжают закрываться из-за отсутствия поставок сырой нефти. В ближайшие несколько месяцев ожидается, что производство Венесуэлы снизится до 1 миллиона баррелей. Согласно последнему обследованию производства ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле в июне упала до 1,34 миллиона баррелей в день.В Ливии производство достигло 0,97 миллиона баррелей в день в августе. Недавние стычки несколько сократились, и в отчетах говорится, что обе стороны приступили к реализации мер безопасности. Ливия, вероятно, проведет всеобщие выборы 10 декабря 2018 года. Германия согласилась предоставить помощь в размере 2 млн. Евро. Ожидается, что в сентябре производство вырастет до 1,05 млн баррелей в день.ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия: Группа ОПЕК согласилась увеличить производство, но пока не до конца ясны размеры приращения добычи каждой из сторон. В заявлении ОПЕК говорилось о полном соблюдении 100 процентного ограничения добычи, так как сейчас ограничение идет с перехлестом и составляет 147%. Саудовская Аравия не планирует наращивать производство дальше.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: