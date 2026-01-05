Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3289329032913292 Додано: Чет 30 кві, 2026 18:15 akurt написав:



News from Spain



Завершив свій візит до нашої діаспори в Іспанію.

Ми відвідали північ Іспанії: Navarra.

Я реально вражений: Іспанія значно багатша за Францію.

Вибір наших українців для проживання підтримав.

Такі класні доглянуті будинки - просто супер!

Все дешевше, ніж у Франції.

Сьогодні проїхав за кермом близько 5-ти годин, повертаючись з Іспаніі і я реально здивований, що дві країни, яких відділяє одну від одної тільки вузенька гірська річка, так сильно відрізняються в усіх аспектах життя, в хазяйстві, в дорогах, в цінах, що важко повірити.

Це при тому, що до цього я відвідував і Барселону, і Валенсію, і Мадрид.



Наші люди мудро вирішили для себе купити будинок саме в Navarra.

Місто Pamplona, яке мене вразило більше, ніж Мадрид або Париж.

Тулуза - просто дитяча забавка.

Всім рекомендую відвідати.



Зараз треба систематизувати знання. Пізніше напишу.

Я тепер остаточно зрозумів, чого син приятелів - ІТ-ник - оформив канадську візу за програмою CUAET, по дорозі в Канаду зупинився в Іспанії, та вже 5 років як в Іспанії - і залишився.

В мене знайомий після Польщі та Німеччини осів в Іспанії.

Також працює олайн.

З плюсів теплий клімат та море, відносно дешеві продукти і пальне.

Плюс ще найлегша легалізація в Європі, читав мексам і венесуельцям дають громадянство за два роки. Легалізують навіть зеків!

Іспанія вирішила легалізувати пів мільйона мігрантів



Мадрид має намір провести масштабну легалізацію іноземців, які перебувають в Іспанії без належних документів. Згідно з озвученими оцінками, йдеться про сотні тисяч осіб.

https://www.dw.com/uk/ispania-virisila- ... a-75679556

На цій гілці часто наші дописувачі весь час намагаються вчити інші народи жити.

Жити так, як їм хочеться, або так, як собі натворили.



В цьому смисли контраст між Францією та Іспанією, які розділені тільки вузенькою гірською річкою шириною ледве не 2 метри та глибиною в 15 см, просто вражаючий.

При чому контраст навіть в дрібничках.



Спрацював принцип «Не вчить мене жити!»:

- найбільше скидається на очі контраст в приватних будинках. Можна сміливо назвати приватні французькі будинки і бідненьким, і старенькими. Іспанські мають на фронтонах цифри будівництва 1780, 1786, 1788 - а виглядають так, ніби-то побудовані вчора. І побудовані якісно, різниця скидається на очі навіть в таких дрібничках, як віконниці («ставні») на вікнах та методах їх закриття на ніч. Я на це відразу звернув увагу, бо в тому будинку, який побудували мій тато та мама, були віконниці. І зараз в мене в будинку вони ж і це цілий ритуал домашній: всі закрити ввечері та всі відкрити ранком. Так ось навіть система закриття віконниць - інша. Не така!

- ціни на все без виключення нижче, ніж у Франції. Особливо це скидається на очі на тому факті, що велика черга із французів на АЗС: просто проїхав 1 км - переїхав місточок і заправляєшся бензином А95 не по 1,99€ за літр, а по 1,59€. Наче й немає проблем із нафтою…

- помітна суттєва різниця в сільському господарстві: у Франції ставку роблять на лани пшениці, кукурудзи, сої, соняшника. В Іспанії: на велику рогату худобу, вівці та коні: всі лани з високою зеленою травою - хтось пасеться… і лани на десятки кілометрів.

- скидається на очі різниця в архітектурі церков та соборів. Інші архітектори. Інші думки. Французькі знову виглядають простенькими та бідненьким, в іспанських кілограми золота та статуї святих з дерева та золота. Цікаво, що як і у Франції практично всі цілими днями закрито і рідко де можна попасти в середину. Простіше або «ніяк» відносяться до релігії. Хоча саркофаг короля Наварри Карлоса ІІІ вражає: і він, і жінка наче живі лежать посеред собору. І це - дивно - 1425 рік! І той король все робив для зміцнення дружби із сусідами!

- вчора тут на гілці згадували диктаторів в тих країнах, де президента обрали вільним чесним голосуванням з перевагою всього в 1% голосів: не подобається що обрали в пропорції 51 до 49%. При цьому пан Орбан, який правив 16 років, зовсім не є диктатором - і наробив стільки шкоди - от же ж диво! Не диктатор. Сусід просто. Я, гуляючи вулицями іспанської столиці Наварри думав, що іспанцям повезло: ними правив Франсіско Франко - вдумайтеся - з 1939 по 1975 рік. Диктатор справжній. І не допустив участі Іспанії у Другій світовій війні, зберігши націю ! Власне так само, як і Турецької республіки, яка не приймала участі в жахливих війнах.

- народ Іспанії - люди на вулицях - всі без виключення виглядають щасливими. Не знаю, чи багатими, але реально виглядають і здоровими, і щасливими.



Ой, панове! Не вчіть інші народи світу ні жити, ні пити, ні ходити, ні різати, ні робити, ні їздити, ні тим більше будувати будинки.



Себе варто вчити. Ось ні французи не вчили іспанців - через струмок, ні іспанці не вчили французів жити.

І живуть так, що можна реально тихенько заздрити.



І прийняла Іспанія 200 000 українських біженців.

Повідомлень: 12054 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4304 раз. Подякували: 1560 раз. Профіль 2 2 7 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 кві, 2026 21:37



News from USA

(Або "Бджола мала, а й та працює!")



За повідомленнями наших українських ІТ-ників в Сан Францисько - це таке відстале село, де ціни на квартири та будинки падають шомісяця в 2 рази, і люди живуть під мостами в картонних коробах, щоби зекономити собі гроші на пенсію) відбулася неймовірно цікава подія:

https://stripesessions.com/



Наші хлопці вчора особисто мали можливість спілкуватися з CEO компанії, яка ChatGPT створила.

Нам це до чого, в нас хтось кіпятком пісяється, тільки дай конференцію з засновниками ChatGPT за штуку баксів? Water Повідомлень: 4194 З нами з: 06.03.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 кві, 2026 21:43

Назву гілки прочитайте. Цікава назва.

Як раз в назві є відповідь на питання:

Water написав: Нам це до чого...? Нам це до чого...?



А взагалі на сайті за моїм посиланням можна подивитися на першій сторінці відео, там:

- дендрофекальні будинки;

- БОМЖі, які мешкають під мостами;

Ну таким є світ: хтось "пісяється", навіть окропом, а хтось працює.Назву гілки прочитайте. Цікава назва.Як раз в назві є відповідь на питання:А взагалі на сайті за моїм посиланням можна подивитися на першій сторінці відео, там:- дендрофекальні будинки;- БОМЖі, які мешкають під мостами;- безробітні ІТ-ники.

Повідомлень: 12054 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4304 раз. Подякували: 1560 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 кві, 2026 21:47

Білих біженців християн без мух в голові по типу рузького миру прийме любий адекватний уряд.

Німці прийняли 1 200 тис. українців.

Читаю тільки схвальні відгуки в урядовій пресі. Проблем з криміналом і адаптацією в масі не має на відміну від виходців з інших країн.



Білих біженців християн без мух в голові по типу рузького миру прийме любий адекватний уряд.Німці прийняли 1 200 тис. українців.Читаю тільки схвальні відгуки в урядовій пресі. Проблем з криміналом і адаптацією в масі не має на відміну від виходців з інших країн.Людський капітал це є саме цінне і втрачається в Україні найшвидше в світі. Хомякоид Повідомлень: 2906 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3254 раз. Подякували: 514 раз.

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор