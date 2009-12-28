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Непорядочный застройщик
Аркада Будреволюция

Непорядочный застройщик Аркада Будреволюция
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:53

Непорядочный застройщик Аркада Будреволюция

Каким образом у банка и застройщика Аркада хватает совести продавать новые стройки, если они не достроили сданные дома? Они сдают дома, в которых нельзя жить. ЖК Патриотика - в домах нет ни света, ним воды.
vikkkkkkkkk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:31

Re: Непорядочный застройщик Аркада Будреволюция

вы что,не может быть!
аркада успешно строит!!!!!!!
вон эврику дома поздавали 5 домов с задержкой всего год!!
садик построен но не здан
вместо пакринга тоже инвесторы получат ничего!
Diman
 
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