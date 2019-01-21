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Finance.ua: Податок на депозит 2018
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:46
Пропонуємо до обговорення:
Яку частину депозитного доходу потрібно віддавати державі
Податок на депозити в Україні діє 4 роки, і за цей час він вже встиг кілька разів змінитися. Finance.ua розбирався, яку частину від заробленого на вкладах вам доведеться віддати державі
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D2
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Додано: Сер 13 бер, 2019 13:20
и откуда у Лидии Петровны такая пенсия? нетрудовые доходы получаются. или она родственница главы пенсионного фонда?
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eduardgurgenovich
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Додано: Вів 26 бер, 2019 17:53
Уточніть будь ласка по пункут №3 -
виплати за облігаціями;
про які саме облігації іде мова?
адже їх буває дуже багато різних типів
насамперед цікавлять державні облагації ОВДП
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greenozon
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Додано: Вів 07 тра, 2019 09:14
eduardgurgenovich написав:
и откуда у Лидии Петровны такая пенсия? нетрудовые доходы получаются. или она родственница главы пенсионного фонда?
И что удивительного в пенсии в 8000грн. У меня батя проработал на черкасском Азоте 10 лет механником и 16 лет зам. Начальника цеха получает 10300. А знакомый который проработал там же всю жизнь слесарем и уволился в 67 лет получает пенсию более 9000грн.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:55
Ну в начальника поверить мог,а вот в слесаря нет.И львиная доля людей в Украине и близко не получает таких денег.
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mega-ideal2014
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