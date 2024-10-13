|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 гру, 2025 00:32
moveton написав: Bolt написав:
Если у меня по депо чистыми 12%, а тут получится не меньше, то это уже успех. Хотя думаю, что 15 должно быть.
Если мы всё ещё про полезность покупки за пару дней пару дней до купона, то успех выбора именно такого момента не очевидный. Если за пару дней до погашения, то все деньги вернутся быстро, но именно поэтому доходность в это время уже сильно падает и не факт, что и 12% наберётся. Если до промежуточного купона - да, за эти пару дней будет прибыльность в 15-16%. Но выплатится-то только купон, а большая часть капитала зависнет в бумагах. Их можно продать сразу после выплаты купона и получить таким образом желаемую инвестицию на пару дней, но тогда маржа дилера съест конечную прибыльность и нужно сильно считать по конкретной бумаге какая она выйдет.
Не. Я просто купил и бумаги будут год лежать, аж до погашения. Как депо короче. Там фактически больше года даже получается. Я купил вчера, а погашение, аж 18 го нооября.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3747
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 04 гру, 2025 00:44
Bolt написав:
Не. Я просто купил и бумаги будут год лежать, аж до погашения. Как депо короче. Там фактически больше года даже получается. Я купил вчера, а погашение, аж 18 го нооября.
Тю, а разговоров-то было. Покупка в определенный момент, расчёт доходностей, IRR и прочие эзотерические буквосочетания... Есессно, ОВГЗ, если использовать их только для удержания до погашения через год, а лучше через три и больше, замечательнейшная штука для ленивого и спокойного инвестора. И действительно в моменте прибыльнее, чем банковские депозиты (хотя по нормальному должно бы быть наоборот).
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6244
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 765 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|9196
|
|
|0
|9642
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|14474
|
|